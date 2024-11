Dziś ostatni dzień składania wniosków o znane świadczenie. Pieniądze mogą przepaść

– Chociaż od rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 minęło już trochę czasu, spóźnialscy wciąż mają szansę na zawnioskowanie o świadczenie w ramach programu Dobry start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Trzeba się jednak pospieszyć! Wniosek można złożyć tylko do końca listopada br. – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada, czyli do dziś. Dokumenty można składać wyłącznie drogą online za pośrednictwem następujących kanałów:

portal PUE ZUS lub aplikacja mobilna mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczna.

Pieniądze trafią na wskazany numer konta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

300 plus. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Program Dobry start uruchomiono latem 2018 roku. Zakłada on finansowe wsparcie w wysokości 300 zł (stąd określany jest również jako 300 plus) na przygotowanie szkolnej wyprawki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 300 plus nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Świadczenie – podobnie jak 800 plus – przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców.

Z danych, które przytacza Radio Zet wynika, że w tym roku wpłynęło ponad 3,361 mln wniosków ws. świadczenia. Według danych z 27 listopada wypłacono je na ponad 4,627 mln dzieci. Przeznaczono na ten cel ponad 1,386 mld zł.

Z przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) jest zdania, że 300 plus powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 30 proc. respondentów, a 23,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

