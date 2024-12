500+ na nowych zasadach. Oto najważniejsze zmiany dla seniorów

Od marca 2024 roku osoby niesamodzielne mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie 500 zł miesięcznie, jeśli ich dochód nie przekracza 2419,33 zł brutto. W 2025 roku próg dochodowy zostanie podwyższony, co zwiększy liczbę osób uprawnionych do wsparcia.

500+ dla seniorów

Świadczenie to, nazywane „500+ dla seniorów”, przeznaczone jest dla osób dorosłych, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, KRUS lub instytucji wojskowej.

Od marca 2024 roku próg dochodowy wynosi 2419,33 zł brutto. Zgodnie z planami waloryzacji, w 2025 roku wzrośnie on do około 2583,36 zł brutto. Dokładna kwota zostanie ogłoszona w lutym 2025 roku. Dzięki tej zmianie więcej osób będzie mogło skorzystać ze świadczenia.

W przypadku przekroczenia progu stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia limitu, co pozwala precyzyjnie dostosować wysokość wsparcia do sytuacji finansowej.

Jakie dochody są brane pod uwagę?

Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia uwzględnia się:

emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS lub inne instytucje,

zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe,

świadczenia z funduszy pomocowych, z wyjątkiem jednorazowych, takich jak zasiłek pogrzebowy czy dodatek pielęgnacyjny.

Szczegółowe informacje o uwzględnianych dochodach można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Co zrobić, by dostać pieniądze?

Wniosek należy złożyć w instytucji wypłacającej emeryturę lub rentę, dołączając wymagane dokumenty:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli orzeczenie straciło ważność,

dokumenty potwierdzające stały pobyt w Polsce (dla nowych wnioskodawców).

Decyzja o przyznaniu świadczenia wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków formalnych, czas rozpatrzenia może się wydłużyć.

