Dramatyczny wzrost cen. Ten produkt zdetronizował masło

Masło i kakao już wcześniej odnotowały znaczące podwyżki cen, jednak nowym liderem drożyzny staje się sok pomarańczowy. Na światowych rynkach jego ceny poszybowały w górę, notując wzrost aż o 300 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat. Także w Polsce konsumenci odczuwają skutki tej podwyżki.

Drastyczne wzrosty cen soku pomarańczowego

Ceny soku pomarańczowego gwałtownie wzrosły na światowych rynkach, co odzwierciedla się także w portfelach polskich konsumentów. Eksperci wskazują, że przyczyną tak wysokich cen jest spadek produkcji w kluczowych regionach, takich jak Brazylia, Meksyk czy Stany Zjednoczone.

Do problemów przyczyniły się zmiany klimatyczne, choroby roślin, takie jak zazielenienie cytrusów (citrus greening), oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym susze i skutki El Niño. W Stanach Zjednoczonych dodatkowym czynnikiem była destrukcja spowodowana przez huragan Milton oraz prognozy najniższych zbiorów od dekady.

Rynek soku w kryzysie

Brazylia, która odpowiada za 70 proc. światowej produkcji soku pomarańczowego, również odczuwa skutki tych zmian. Susze i choroby roślin wpłynęły na znaczne ograniczenie zbiorów, co dodatkowo destabilizuje rynek.

Eksperci wskazują, że wysokie ceny mogą zmusić konsumentów do poszukiwania alternatywnych napojów, co wpłynie na strategie producentów. Firmy zajmujące się produkcją soków już teraz eksperymentują z nowymi recepturami, oferując produkty o niższej zawartości cukru czy wzbogacone o dodatkowe składniki.

Polskie ceny soku pomarańczowego w górę

W Polsce cena litra soku pomarańczowego wzrosła z 4,50 zł do 7,50 zł w ciągu dwóch lat. Dalsze podwyżki są nieuniknione, co zmusza konsumentów do wyboru tańszych alternatyw, takich jak sok jabłkowy. Jednak i on podrożał z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, które wpłynęły na ceny jabłek.

Eksperci prognozują, że rynek soku pomarańczowego pozostanie dynamiczny. Wprowadzenie nowych środków ochrony roślin może poprawić sytuację, jednak obecne trendy sugerują, że zarówno producenci, jak i konsumenci muszą przygotować się na kolejne wyzwania.

