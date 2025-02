ZUS wzywa tysiące emerytów. Ten obowiązek trzeba spełnić do końca lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina emerytom i rencistom, którzy w 2024 roku dorabiali do swoich świadczeń, o konieczności zgłoszenia dodatkowych dochodów. Obowiązek ten dotyczy osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dokumenty należy dostarczyć do ZUS najpóźniej do 28 lutego 2025 r.

Obowiązek zgłoszenia dochodów

ZUS podkreśla, że zgłoszenie przychodów jest konieczne, by instytucja mogła prawidłowo rozliczyć wysokość świadczeń wypłacanych w 2024 roku. Dotyczy to dochodów pochodzących m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej, a także wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej czy pracy za granicą.

Rozliczenie dochodów odbywa się na podstawie dokumentów dostarczonych przez emerytów i rencistów. W przypadku pracowników są to zaświadczenia wydawane przez pracodawcę, a osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Jakie limity obowiązują emerytów i rencistów?

W 2024 roku granica dochodów, po przekroczeniu której ZUS obniża świadczenia, wynosi 65 611,40 zł brutto rocznie. Jeśli przychody przekroczą 121 849,50 zł brutto, wypłata emerytury lub renty może zostać całkowicie zawieszona. Limity te są wyliczane na podstawie 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2024 roku.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, nie muszą zgłaszać swoich dochodów – mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku świadczeniobiorców pobierających rentę rodzinną, którzy ukończyli 60 lub 65 lat.

Kogo nie obowiązują limity dorabiania?

Niektóre grupy świadczeniobiorców są zwolnione z obowiązku zgłaszania swoich dochodów. Ograniczenia nie dotyczą m.in.:

osób otrzymujących emeryturę częściową,

rencistów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, których niezdolność do pracy wynika ze służby,

osób pobierających rentę rodzinną po inwalidzie wojennym lub wojskowym,

uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia, którzy pobierają rentę rodzinną i pracują na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej.

Nie zwlekaj z dokumentami!

ZUS apeluje do wszystkich uprawnionych, by nie czekali do ostatniej chwili i jak najszybciej złożyli wymagane dokumenty. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku do 28 lutego, mogą narazić się na nieprzyjemne konsekwencje, w tym korektę świadczeń i ewentualne zwroty nadpłaconych kwot.

