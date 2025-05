ZUS zaostrza kontrolę 800 plus. Nowy warunek uderzy w część rodzin

Od 1 czerwca 2025 r. rusza nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800+. Wraz z jego rozpoczęciem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyska nowe kompetencje w zakresie weryfikacji prawa do świadczenia. Zgodnie z nowymi zasadami ZUS będzie sprawdzać, czy dzieci obywateli Ukrainy, na które wypłacane jest 800 plus, realizują obowiązek edukacyjny w polskim systemie oświaty. Oznacza to, że świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko uczęszcza do szkoły, przedszkola lub innej placówki działającej w ramach polskiego systemu edukacji.

Wnioski o świadczenie

Oprócz tego, jak dotychczas, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie również prowadził kontrolę w trakcie wypłat świadczenia. Nowy obowiązek ma na celu ujednolicenie zasad oraz zapewnienie, że środki trafiają do osób spełniających wymagania ustawowe.

Nowy okres wypłat programu 800+ potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lutego 2025 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 maja, mogą liczyć na wypłatę pieniędzy z wyrównaniem za czerwiec – najpóźniej do 31 lipca. Wnioski złożone do 30 czerwca również uprawniają do wyrównania za czerwiec, ale wypłata nastąpi najpóźniej do końca sierpnia.

800 Plus

Aby ubiegać się o świadczenie, należy przesłać odpowiedni formularz elektronicznie. Rodzice dzieci składają wniosek SW-R, natomiast opiekunowie prawni lub zastępczy – formularz SW-O. W przypadku placówek opiekuńczych i ośrodków adopcyjnych odpowiednim dokumentem jest SW-D. Wniosek można złożyć przez platformę PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, serwis Emp@tia lub bankowość internetową.

Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, które uczy się w Polsce. Nie obowiązuje próg dochodowy. Wypłata odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej – środki trafiają na konto wskazane we wniosku. Program 800+ zastąpił wcześniejsze 500+ i jest obecnie realizowany wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też:

7690,82 zł pensja minimalna od lipca. „Realne zagrożenie”Czytaj też:

Wypłaty już latem! Sprawdź, ile możesz dostać na dziecko w szkole