Nowe zasady przyznawania rent. Trzeba spełnić ten warunek

Nie każda osoba przewlekle chora może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca to świadczenie dziesiątkom tysięcy osób, jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków. Oprócz dokumentacji medycznej konieczny jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy i złożenie wniosku w przewidzianym terminie.

Nowe kwoty świadczeń

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe kwoty świadczeń. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto, a renta z tytułu częściowej niezdolności – 1409,18 zł brutto. Wysokość ta wzrosła wraz z waloryzacją emerytur i rent.

Prawo do renty przysługuje osobom, które lekarz orzecznik ZUS uznał za całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. Całkowita niezdolność oznacza brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy, a częściowa – utratę zdolności do wykonywania zawodu zgodnego z kwalifikacjami. W przypadkach wymagających stałej opieki orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Renta może zostać przyznana na czas określony lub jako świadczenie stałe, jeśli stan zdrowia nie rokuje poprawy. ZUS orzeka zwykle na okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że nie ma szans na odzyskanie zdolności do pracy. Istnieje także renta szkoleniowa, wypłacana osobom, które muszą zmienić zawód ze względu na utratę zdolności do wykonywania dotychczasowego.

Lista chorób

Na liście chorób najczęściej skutkujących przyznaniem renty znajdują się m.in. schorzenia układu krążenia, oddechowego i nerwowego, choroby psychiczne i nowotwory. Częstą przyczyną są również choroby zawodowe, takie jak pylica płuc, uszkodzenia słuchu czy przewlekłe choroby układu ruchu. Szczególnym przypadkiem jest uzależnienie od alkoholu – renta przysługuje tylko wtedy, gdy choroba spowodowała trwałe uszkodzenia organizmu, np. marskość wątroby czy encefalopatię.

Aby uzyskać świadczenie, niezbędne jest spełnienie dodatkowych kryteriów ustawowych: odpowiedni staż ubezpieczeniowy, powstanie niezdolności do pracy w okresach określonych przez prawo oraz brak możliwości dalszej aktywności zawodowej. Wyjątkiem są osoby z długoletnim stażem – co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn – u których wymogu czasowego nie stosuje się.

