Wyniki losowania Eurojackpot. Szczęśliwe kupony w Polsce. Ogromne wygrane!

W piątek 29 sierpnia odbyło się kolejne losowanie Eurojackpot. Jeden zakład kosztuje 12,5 zł, a każdy z graczy musi wybrać 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Może to zrobić samodzielnie albo postawić na tryb chybił-trafił. Czy tym razem szczęście dopisało?

Losowanie Eurojackpot – wyniki w Polsce i na świecie. Ogromna kumulacja!

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 3, 5, 19, 23, 48 oraz 1 i 5. Najwyższą wygraną w Polsce była wygrana trzeciego stopnia, z której cieszy się dwóch graczy. Zgarnęli po ponad 935 tys. zł. Jedna osoba cieszy się z wygranej czwartego stopnia w wysokości ponad 24,6 tys. zł, a konto 36 kolejnych graczy zasili po ponad 1 tys. zł (wygrana piątego stopnia).

Jeszcze więcej szczęścia miało czterech graczy z Niemiec i jeden z Hiszpanii – każdy z nich zgarnął blisko 450 tys. euro. Kumulacja w kolejnym losowaniu wynosi 260 mln zł.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

Czytaj też:

To nie złoty pociąg, ale odkrycie zapiera dech! „Będziemy chcieli go odrestaurować”Czytaj też:

Sensacyjna prognoza pogody w Polsce. Taki ma być wrzesień. Temperatura „wystrzeli”