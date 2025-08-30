Wyniki losowania Eurojackpot. Szczęśliwe kupony w Polsce. Ogromne wygrane!

W piątek 29 sierpnia odbyło się kolejne losowanie Eurojackpot. Jeden zakład kosztuje 12,5 zł, a każdy z graczy musi wybrać 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Może to zrobić samodzielnie albo postawić na tryb chybił-trafił. Czy tym razem szczęście dopisało?
Losowanie Eurojackpot – wyniki w Polsce i na świecie. Ogromna kumulacja!
W piątkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 3, 5, 19, 23, 48 oraz 1 i 5. Najwyższą wygraną w Polsce była wygrana trzeciego stopnia, z której cieszy się dwóch graczy. Zgarnęli po ponad 935 tys. zł. Jedna osoba cieszy się z wygranej czwartego stopnia w wysokości ponad 24,6 tys. zł, a konto 36 kolejnych graczy zasili po ponad 1 tys. zł (wygrana piątego stopnia).
Jeszcze więcej szczęścia miało czterech graczy z Niemiec i jeden z Hiszpanii – każdy z nich zgarnął blisko 450 tys. euro. Kumulacja w kolejnym losowaniu wynosi 260 mln zł.
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
