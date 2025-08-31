Dziś sklepy otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero w grudniu

W niedzielę, 31 sierpnia, przypada piąta w tym roku niedziela handlowa. Oznacza to, że zakupy można zrobić nie tylko w małych sklepach, ale także w dużych marketach i galeriach handlowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne takie okazje zaplanowano dopiero w grudniu – dokładnie 7, 14 i 21 grudnia 2025 roku.

Zakaz handlu w niedziele został wprowadzony etapami, począwszy od 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku obowiązuje on we wszystkie niedziele w roku, z wyjątkiem siedmiu terminów określonych w ustawie. Są to: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela poprzedzająca Wielkanoc oraz trzy niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Wyjątki od zakazu

Ustawa przewiduje katalog 32 wyjątków, dzięki którym część sklepów i punktów usługowych może być otwarta nawet w niedziele objęte zakazem. Przepisy nie dotyczą m.in. placówek pocztowych, o ile przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. obrotu danej placówki. Zakaz nie obejmuje także cukierni, lodziarni, kwiaciarni, stacji paliw, sklepów z prasą ani kawiarni.

Za złamanie zakazu przewidziano dotkliwe kary – od 1000 zł do nawet 100 tys. zł. W przypadku uporczywego naruszania przepisów przedsiębiorcy muszą się liczyć również z możliwością nałożenia kary ograniczenia wolności.

Wigilia dniem wolnym

Od 1 lutego 2025 roku obowiązuje nowelizacja, która wprowadziła dodatkowe zmiany w handlu. Zgodnie z nowymi przepisami Wigilia została ustanowiona dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym także zatrudnionych w placówkach handlowych. Do tej pory 24 grudnia był dniem pracy do godziny 14. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że trzy niedziele poprzedzające Wigilię są handlowe, aby zrekompensować wolny dzień tuż przed świętami.

Nowe regulacje przewidują także, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż w dwie niedziele, co ma chronić przed nadmiernym obciążeniem w okresie wzmożonego ruchu zakupowego.

Zastrzeżenia prezydenta

Pod koniec 2024 roku prezydent Andrzej Duda skierował ustawę o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w ramach tzw. kontroli następczej. Jego wątpliwości dotyczą w szczególności wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu, co zdaniem części środowisk może zwiększyć obciążenie pracowników sektora handlowego.

