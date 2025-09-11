Kaucja wraca w gotówce. Sprawdź, gdzie oddasz opakowania

Od 1 października w Polsce zaczyna obowiązywać system kaucyjny. Oznacza to, że w sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym symbolem systemu oraz informacją o wysokości kaucji. Nowe przepisy obejmą wybrane butelki i puszki, które będzie można oddawać zarówno w sklepach, jak i w wyznaczonych punktach odbioru.

System kaucyjny

System obejmie trzy rodzaje opakowań. Po pierwsze, plastikowe butelki jednorazowe o pojemności do 3 litrów, za których zwrot przysługiwać będzie 50 groszy. Po drugie, metalowe puszki o pojemności do 1 litra, również objęte kaucją w wysokości 50 groszy. Trzecią grupę stanowią butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – w tym przypadku zwrot oznacza 1 zł kaucji.

Każde opakowanie objęte systemem zostanie odpowiednio oznakowane – znajdzie się na nim logotyp systemu i czytelna informacja o wysokości kaucji. Co ważne, aby odzyskać pieniądze, nie trzeba będzie przedstawiać paragonu. Wystarczy zwrócić nieuszkodzone, niezgniecione opakowanie z widoczną etykietą i kodem kreskowym.

Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami, opakowania będzie można oddawać we wszystkich sklepach o powierzchni powyżej 200 mkw, które sprzedają napoje w opakowaniach objętych systemem. Do tego dochodzą mniejsze sklepy oferujące napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku oraz placówki, które dobrowolnie przystąpią do systemu. W miastach i gminach mają się także pojawić automaty kaucyjne i dodatkowe punkty zbiórki.

Ustawodawca przewidział okres przejściowy do końca 2025 roku. W tym czasie w obiegu mogą się jeszcze znaleźć produkty w opakowaniach nieoznakowanych, wyprodukowanych przed wejściem w życie nowych zasad.

Konsument zawsze ma prawo otrzymać kaucję w formie pieniężnej – sklepy nie mogą zastępować jej bonami czy rabatami. Dla większej wygody planuje się, by w każdej gminie działał przynajmniej jeden punkt odbioru opakowań. Nowe rozwiązania mają ułatwić recykling, poprawić przejrzystość systemu i zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska.

