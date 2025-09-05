50 gr za butelkę, złotówka za szkło. Tak działa system kaucyjny w Polsce

Od 1 października w Polsce zacznie działać system kaucyjny. To oznacza, że na sklepowych półkach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych logotypem systemu oraz informacją o wysokości kaucji. Zmiana obejmie plastikowe butelki, puszki aluminiowe oraz szklane butelki wielokrotnego użytku.

Nowe zasady

Nowe zasady przewidują, że zwrot opakowań będzie możliwy bez konieczności okazania paragonu. Wystarczy oddać niezgniecione opakowanie z widoczną etykietą i kodem kreskowym. Za butelkę plastikową do 3 litrów oraz puszkę do 1 litra konsument otrzyma 50 groszy, natomiast za butelkę szklaną wielokrotnego użytku do 1,5 litra – 1 zł.

System kaucyjny obejmie wszystkie sklepy powyżej 200 mkw., które sprzedają napoje w opakowaniach objętych nowymi przepisami. Obowiązek dotyczy także mniejszych punktów handlowych, o ile oferują one napoje w butelkach szklanych zwrotnych. Sklepy poniżej 200 mkw. będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu.

Oprócz sklepów, zwrot będzie możliwy również w specjalnych punktach zbiórki oraz w automatach kaucyjnych. Dzięki temu konsumenci zyskają więcej miejsc, w których szybko odzyskają pieniądze za oddane opakowania.

Przewidziano okres przejściowy do końca 2025 r. W tym czasie w obiegu mogą jeszcze pojawiać się opakowania bez oznaczeń, wyprodukowane przed wejściem nowych regulacji.

Gwarancja zwrotu

Ważnym elementem systemu jest gwarancja dla konsumentów – zwrot kaucji zawsze będzie realizowany w formie gotówkowej. Sklepy nie mają prawa zastępować go bonami czy rabatami. Dodatkowo, każda gmina ma dysponować co najmniej jednym punktem odbioru, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z nowego rozwiązania.

Wdrożenie systemu kaucyjnego to krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszenia ilości odpadów. Dzięki prostym zasadom konsumenci łatwo przyzwyczają się do nowego sposobu segregacji opakowań, a środowisko zyska realne wsparcie.

