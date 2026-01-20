Fiskus zaostrza podejście. Błąd w deklaracji może drogo kosztować

W 2026 r. podatnicy ponownie muszą przestrzegać standardowego terminu składania deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości. Oznacza to konieczność dostarczenia dokumentu do 31 stycznia, bez wyjątków, które obowiązywały w 2025 r. Eksperci podkreślają, że tegoroczna deklaracja musi uwzględniać zarówno zmienione definicje budynku i budowli, jak i praktykę urzędów wypracowaną w ubiegłym roku.

Wykaz nieruchomości

Styczeń jest momentem, w którym przedsiębiorcy mają obowiązek wykazać wszystkie nieruchomości oraz obiekty budowlane związane z działalnością, a także uwzględnić wszelkie zmiany w stanie majątku. W przeciwieństwie do 2025 r., tym razem nie przewidziano możliwości odroczenia terminu. Jak wskazuje Wojciech Pławiak z kancelarii Litigato, deklaracja musi być przygotowana rzetelnie, ponieważ okres przejściowy już się zakończył, a organy podatkowe dysponują obszernymi interpretacjami z zeszłego roku.

Od 2026 r. obowiązują procedury znane sprzed reformy: DN-1 składa się do 31 stycznia, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni. Dla firm zarządzających rozbudowanymi portfelami nieruchomości oznacza to krótszy czas na analizę obiektów po wprowadzeniu nowych definicji w 2025 r. Pławiak zaznacza, że powielanie deklaracji z poprzednich lat może skutkować błędami i prowadzić do sporów z gminami.

Zmiany w przepisach

Zmiany wprowadzone od 2025 r. oznaczały m.in. uniezależnienie definicji budynku i budowli od prawa budowlanego. W efekcie rozszerzono katalog obiektów podlegających opodatkowaniu – dotyczy to m.in. hal namiotowych, kontenerów trwale połączonych z gruntem, wag samochodowych czy instalacji technologicznych. W interpretacjach podatkowych jako budynek lub budowla kwalifikowano nawet obiekty ustawione na bloczkach betonowych, jeżeli uznano je za odpowiednio związane z gruntem.

W 2026 r. szczególne ryzyko dotyczy błędnej klasyfikacji obiektów, nieuwzględnienia świeżych interpretacji oraz zbyt wąskiego ujęcia składników majątku, takich jak drogi wewnętrzne, place czy sieci podziemne. W dużych zakładach przemysłowych czy parkach logistycznych problem może obejmować setki, a nawet tysiące pozycji w ewidencji.

