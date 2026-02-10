Zanim klikniesz – przelicz. Opłaca się samemu sprawdzić Twój e-PIT za 2025 rok

Polacy mogą wygodnie rozliczyć podatek PIT z poprzedniego roku korzystając z elektronicznej wersji przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową. Usługa działa od 2019 roku, umożliwiając szybkie rozliczenie PIT-37, PIT-38, a także PIT-28 i PIT-36. W 2026 roku będzie dostępna od 15 lutego w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Z usługi można skorzystać w dowolnym momencie, i w dowolnych godzinach, używając komputera lub telefonu. Jest dostępna również w aplikacji mobilnej e‑Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik sam nie zaakceptuje i nie złoży, lub nie odrzuci automatycznego rozliczenia do 30 kwietnia, PIT‑37 i PIT‑38 zostaną tego dnia automatycznie zaakceptowane. PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia.

Jak zwiększyć ulgę na dzieci w Twój e-PIT?

Eksperci zauważyli jednak, że system Twój e-PIT nie zawsze automatycznie nalicza pełną kwotę ulgi na dzieci. W automatycznie przygotowanych zeznaniach ulga jest czasami ograniczona do wysokości podatku, pomijając możliwość odliczenia od składek społecznych i zdrowotnych.

A na ewentualnym zwiększeniu ulgi można zyskać nawet ponad 1000 zł.

Dlatego po zalogowaniu do systemu Twój e-PIT warto zweryfikować, czy automatycznie naliczona kwota ulgi na dziecko jest prawidłowa. Problem z automatycznym naliczeniem może wystąpić u rodziców trójki dzieci przy wynagrodzeniu minimalnym u obojga rodziców. Sytuacja ta może również dotyczyć młodych rodziców korzystających z ulgi dla młodych.

Ulga na dzieci krok po kroku

Jeżeli kwota nie jest prawidłowa, to w przypadku braku podatku do zapłaty, konieczna są dodatkowe czynności. Należy dokonać edycji przygotowanego zeznania, czyli zaznaczyć opcję "chcę korzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci". Po oznaczeniu wartości uzupełnią się automatycznie.

Nawet osoby, które niefrasobliwie zatwierdzą zeznanie, wciąż mogą odzyskać ulgę, jeśli jest im należna. Bo zawsze można je skorygować i po prostu skorzystać z ulgi prawidłowo. W ubiegłycha latach Ministerstwo Finasów podkreślało, że podatnicy mają możliwość uzyskania zwrotu zarówno do wysokości zapłaconego podatku, jak i w ramach dodatkowego zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi na dzieci. Limit takiego zwrotu jest określony przez sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

