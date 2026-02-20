Dopłata do energii w 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądze

Od 16 lutego można składać wnioski o dopłatę do rachunków za energię elektryczną. Program nie jest powszechną tarczą energetyczną, lecz formą refundacji kosztów dla osób, których zużycie prądu wynika z leczenia prowadzonego w domu. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Aktywny samorząd”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Refundacja wynosi 100 zł za każdy miesiąc objęty wsparciem. Minimalny okres to trzy miesiące (300 zł), maksymalny – sześć miesięcy (600 zł). Dopłata obejmuje pełne miesiące, nawet jeśli leczenie rozpoczęło się pod koniec jednego z nich. To zwrot części poniesionych kosztów, a nie świadczenie wypłacane z góry.

Program ma szczególne znaczenie dla osób korzystających w domu z koncentratorów tlenu, respiratorów czy innych urządzeń medycznych zwiększających zużycie energii. Koncentrator tlenu może pobierać 300–600 W na godzinę, a przy całodobowej pracy oznacza to wzrost zużycia o kilkaset kilowatogodzin miesięcznie. W praktyce rachunki mogą być wyższe o kilkaset złotych. Choć 100 zł miesięcznie nie pokrywa całych kosztów, stanowi realne wsparcie w domowym budżecie.

O dopłatę mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci – do 16. roku życia), które korzystają z domowego leczenia wymagającego stałego użycia sprzętu medycznego. Dotyczy to m.in. pacjentów objętych hospicjum domowym, opieką paliatywną, pielęgniarską opieką długoterminową, zespołem wentylacji mechanicznej czy ośrodkiem domowego leczenia tlenem. Sprzęt może być wypożyczony lub zakupiony – kluczowe jest zalecenie lekarza i faktyczne użytkowanie.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2026 r. elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR). Do dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie potwierdzające korzystanie z urządzenia medycznego. Nie trzeba przedstawiać rachunków za prąd ani być formalnym płatnikiem energii. Weryfikacji dokonuje jednostka powiatowa, a środki trafiają na wskazane konto bankowe.

Wsparcie nie przysługuje osobom bez wymaganego orzeczenia, niekorzystającym z objętego programem leczenia ani tym, które mają zaległości wobec PFRON lub PCPR. Refundacja nie podlega opodatkowaniu PIT.

W obliczu rosnących kosztów życia każda stała forma wsparcia ma znaczenie – szczególnie wtedy, gdy energia elektryczna jest nie elementem komfortu, lecz niezbędną częścią terapii.

