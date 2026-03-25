Ponad 32 miliony złotych na Wielkanoc. Gigantyczna wygrana w Lotto

Wtorkowe losowanie Lotto już przeszło do historii. A to za sprawą rozbicia gigantycznej kumulacji. Padła „szóstka” warta ponad 32 miliony złotych. To się nazywa „mieć szczęście”.

To nie koniec dobrych wieści. W Lotto Plus padły aż dwie „piątki”. To najwyższe wygrane w tej grze, warte okrągły milion złotych. A na deser – najwyższa wygrana w Mini Lotto. To był naprawdę szczęśliwy wtorek.

Najwyższe wygrane w historii

Wtorkowa wygrana zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto wygląda następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

We wtorek, 25 marca, poza wspomnianą „szóstką” wartą dokładnie 32 060 068,20 zł, padło jeszcze całkiem sporo nagród.

Dodatkowe wygrane:

134 „piątki” – każda po 5173,00 zł

7030 „czwórek” – każda po 138,10 zł

132 867 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus z „szóstką”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padły aż dwie główne wygrane. Dwa okrągłe miliony złotych mają nowych właścicieli.

Dodatkowe wygrane:

117 „piątek” – każda po 3 500 zł

5618 „czwórek” – każda po 100 zł

95 156 „trójek” – każda po 10 zł

W Mini Lotto główna wygrana

W Mini Lotto również padła główna wygrana. Padła „piątka” o wartości 453 899,20 zł.

Dodatkowe wygrane:

218 „czwórek” – każda po 832,90 zł

8189 „trójek” – każda po 33,30 zł

Czytaj też:

Kupił los za grosze, a wygrał milion. Lotto Plus znów z „szóstką”

Wyniki Lotto – 24.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7330, które odbyło się 24 marca 2026 roku, to:

9, 13, 16, 17, 38, 45

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 24.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7330 z 24 marca 2026 roku to:

7, 16, 21, 25, 34, 37

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 24.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7268, które odbyło się 24 marca 2026 roku, to:

10, 12, 27, 38, 41

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Mamy dwóch kolejnych milionerów. Aż dwie „szóstki” w Lotto Plus

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

Czytaj też:

Wyniki losowania Eurojackpot. W Polsce jest nowy milioner!Czytaj też:

Złoty odrabia straty. Cena dolara spadła