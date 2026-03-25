Ponad 32 miliony złotych na Wielkanoc. Gigantyczna wygrana w Lotto

Wtorkowe losowanie Lotto już przeszło do historii. A to za sprawą rozbicia gigantycznej kumulacji. Padła „szóstka” warta ponad 32 miliony złotych. To się nazywa „mieć szczęście”.
To nie koniec dobrych wieści. W Lotto Plus padły aż dwie „piątki”. To najwyższe wygrane w tej grze, warte okrągły milion złotych. A na deser – najwyższa wygrana w Mini Lotto. To był naprawdę szczęśliwy wtorek.
Najwyższe wygrane w historii
Wtorkowa wygrana zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto wygląda następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
We wtorek, 25 marca, poza wspomnianą „szóstką” wartą dokładnie 32 060 068,20 zł, padło jeszcze całkiem sporo nagród.
Dodatkowe wygrane:
- 134 „piątki” – każda po 5173,00 zł
- 7030 „czwórek” – każda po 138,10 zł
- 132 867 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus z „szóstką”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padły aż dwie główne wygrane. Dwa okrągłe miliony złotych mają nowych właścicieli.
Dodatkowe wygrane:
- 117 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 5618 „czwórek” – każda po 100 zł
- 95 156 „trójek” – każda po 10 zł
W Mini Lotto główna wygrana
W Mini Lotto również padła główna wygrana. Padła „piątka” o wartości 453 899,20 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 218 „czwórek” – każda po 832,90 zł
- 8189 „trójek” – każda po 33,30 zł
Wyniki Lotto – 24.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7330, które odbyło się 24 marca 2026 roku, to:
9, 13, 16, 17, 38, 45
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 24.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7330 z 24 marca 2026 roku to:
7, 16, 21, 25, 34, 37
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 24.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7268, które odbyło się 24 marca 2026 roku, to:
10, 12, 27, 38, 41
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
