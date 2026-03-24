Złoty odrabia straty. Cena dolara spadła

Wtorek przynosi wyraźne umocnienie złotego wobec wszystkich czterech głównych walut. Polska waluta odrabia dziś poniedziałkowe straty.

Kto planował kupno dolara, ma zielone światło, bo amerykańska waluta najmocniej dziś tanieje. W dół idą także euro, frank szwajcarski i funt szterling.

Najmniej spada brytyjska waluta, ale dzisiejsza obniżka ceny zdecydowanie oddala widmo pięciu złotych za jednego funta. To zdecydowanie dobry dzień dla złotego.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6850 zł wobec 3,7292 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0442 zł, czyli 4,42 gr. Amerykańska waluta wyraźnie traci wobec złotego i notuje dziś największy spadek spośród głównych walut. To właśnie dolar najmocniej oddaje dziś pole polskiej walucie.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2728 zł wobec 4,2867 zł w poniedziałek. Oznacza to spadek o 0,0139 zł, czyli 1,39 gr. Wspólna waluta osłabia się wobec złotego, a skala ruchu jest wyraźnie większa niż symboliczna korekta. To dobry sygnał dla polskiej waluty po poniedziałkowym osłabieniu.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6848 zł, podczas gdy w poniedziałek kosztował 4,7032 zł. To spadek o 0,0184 zł, czyli 1,84 gr. Bezpieczna przystań również tanieje, co oznacza, że złoty umacnia się także wobec jednej z najbardziej stabilnych walut świata.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9388 zł wobec 4,9486 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0098 zł, czyli 0,98 gr. Brytyjska waluta także lekko traci, a złoty dopisuje kolejny plus do dzisiejszego bilansu. Skala ruchu jest najmniejsza spośród analizowanych walut, ale trend pozostaje korzystny dla polskiej waluty.

Podsumowanie dnia

USD: -4,42 gr (z 3,7292 zł do 3,6850 zł)

EUR: -1,39 gr (z 4,2867 zł do 4,2728 zł)

CHF: -1,84 gr (z 4,7032 zł do 4,6848 zł)

GBP: -0,98 gr (z 4,9486 zł do 4,9388 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 24 marca

dolar – 3,6850 zł

euro – 4,2728 zł

frank szwajcarski – 4,6848 zł

funt szterling – 4,9388 zł

Kursy w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 23 marca

dolar – 3,7292 zł

euro – 4,2867 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 4,9486 zł

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 16 do 20 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 20 marca

dolar – 3,7032 zł

euro – 4,2768 zł

frank szwajcarski – 4,6969 zł

funt szterling – 4,9557 zł

Kursy walut – czwartek, 19 marca

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,6956 zł

funt szterling – 4,9508 zł

Kursy walut – środa, 18 marca

dolar – 3,6930 zł

euro – 4,2613 zł

frank szwajcarski – 4,6982 zł

funt szterling – 4,9338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 marca

dolar – 3,7046 zł

euro – 4,2666 zł

frank szwajcarski – 4,7093 zł

funt szterling – 4,9402 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 marca

dolar – 3,7287 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,7238 zł

funt szterling – 4,9394 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

