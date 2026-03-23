Złoty osłabł. Cena dolara mocno w górę

To nie jest najlepszy początek tygodnia dla polskiej waluty. Złoty osłabł wobec trzech z czterech głównych walut. Najmocniej rośnie dziś dolar amerykański i to właśnie on jest poniedziałkowym królem zwyżek. W górę idą także euro i frank szwajcarski, choć skala zmian jest mniejsza. Jedynym wyjątkiem pozostaje funt szterling, który lekko tanieje.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7292 zł wobec 3,7032 zł w piątek. To wzrost o 0,0260 zł, czyli 2,60 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego i notuje dziś największy wzrost spośród głównych walut. To właśnie dolar najmocniej ciąży dziś polskiej walucie.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2867 zł wobec 4,2768 zł w piątek. Oznacza to wzrost o 0,0099 zł, czyli 0,99 gr. Wspólna waluta zyskuje wobec złotego, choć skala ruchu pozostaje umiarkowana. To jednak kolejny sygnał, że początek tygodnia nie sprzyja polskiej walucie.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7032 zł, podczas gdy w piątek kosztował 4,6969 zł. To wzrost o 0,0063 zł, czyli 0,63 gr. Bezpieczna przystań znów delikatnie drożeje, a złoty oddaje część pola także wobec franka.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9486 zł wobec 4,9557 zł w piątek. To spadek o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Brytyjska waluta jako jedyna dziś tanieje, co oznacza, że złoty lekko odrabia wobec funta, mimo ogólnego słabszego otwarcia tygodnia.

Podsumowanie dnia

USD: +2,60 gr (z 3,7032 zł do 3,7292 zł)

EUR: +0,99 gr (z 4,2768 zł do 4,2867 zł)

CHF: +0,63 gr (z 4,6969 zł do 4,7032 zł)

GBP: -0,71 gr (z 4,9557 zł do 4,9486 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 16 do 20 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 20 marca

dolar – 3,7032 zł

euro – 4,2768 zł

frank szwajcarski – 4,6969 zł

funt szterling – 4,9557 zł

Kursy walut – czwartek, 19 marca

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,6956 zł

funt szterling – 4,9508 zł

Kursy walut – środa, 18 marca

dolar – 3,6930 zł

euro – 4,2613 zł

frank szwajcarski – 4,6982 zł

funt szterling – 4,9338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 marca

dolar – 3,7046 zł

euro – 4,2666 zł

frank szwajcarski – 4,7093 zł

funt szterling – 4,9402 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 marca

dolar – 3,7287 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,7238 zł

funt szterling – 4,9394 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

