Mamy dwóch kolejnych milionerów. Aż dwie „szóstki” w Lotto Plus

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto nie przyniosło głównej wygranej. Jednak w Lotto Plus wprost sypnęło „szóstkami”. Padły aż dwie – każda o wartości miliona złotych. To nie koniec dobrych wieści. W Mini Lotto również szczęście uśmiechnęło się do graczy. We wtorkowy wieczór padła warta prawie pół miliona złotych „piątka”. To jednak jedna z najwyższych wygranych marca w tej grze.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
We wtorek, 17 marca, w Lotto nie padła „szóstka”.
Dodatkowe wygrane:
- 81 „piątek” – każda po 6 507,70 zł
- 4582 „czwórek” – każda po 211,50 zł
- 91 407 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus z dwoma „szóstkami”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padły aż dwie główne nagrody. Zatem dwa okrągłe miliony złotych trafiły do dwóch szczęśliwych graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 81 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 4119 „czwórek” – każda po 100 zł
- 72 859 „trójek” – każda po 10 zł
W Mini Lotto główna wygrana
Mini Lotto również główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 467 716,80 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 202 „czwórki” – każda po 926,20 zł
- 9015 „trójek” – każda po 31,20 zł
Wyniki Lotto – 17.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7327, które odbyło się 17 marca 2026 roku, to:
6, 7, 16, 18, 37, 41
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 17.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7327 z 17 marca 2026 roku to:
9, 16, 17, 22, 26, 27
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 17.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7261, które odbyło się 17 marca 2026 roku, to:
14, 25, 32, 40, 42
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 18 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Na horyzoncie kumulacja
Brak „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualnie do wygrania jest gigantyczna kwota – aż 25 mln zł. Czy najbliższe losowanie przyniesie szczęśliwy los? Dowiemy się już w czwartek.
Właśnie 19 marca o godzinie 22:00 rozpocznie się losowanie, które może wzbogacić kieszeń o okrągłe 25 milionów.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
