Mamy dwóch kolejnych milionerów. Aż dwie „szóstki” w Lotto Plus

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto nie przyniosło głównej wygranej. Jednak w Lotto Plus wprost sypnęło „szóstkami”. Padły aż dwie – każda o wartości miliona złotych. To nie koniec dobrych wieści. W Mini Lotto również szczęście uśmiechnęło się do graczy. We wtorkowy wieczór padła warta prawie pół miliona złotych „piątka”. To jednak jedna z najwyższych wygranych marca w tej grze.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

We wtorek, 17 marca, w Lotto nie padła „szóstka”.

Dodatkowe wygrane:

81 „piątek” – każda po 6 507,70 zł

4582 „czwórek” – każda po 211,50 zł

91 407 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus z dwoma „szóstkami”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padły aż dwie główne nagrody. Zatem dwa okrągłe miliony złotych trafiły do dwóch szczęśliwych graczy.

Dodatkowe wygrane:

81 „piątek” – każda po 3 500 zł

4119 „czwórek” – każda po 100 zł

72 859 „trójek” – każda po 10 zł

W Mini Lotto główna wygrana

Mini Lotto również główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 467 716,80 zł.

Dodatkowe wygrane:

202 „czwórki” – każda po 926,20 zł

9015 „trójek” – każda po 31,20 zł

Wyniki Lotto – 17.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7327, które odbyło się 17 marca 2026 roku, to:

6, 7, 16, 18, 37, 41

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 17.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7327 z 17 marca 2026 roku to:

9, 16, 17, 22, 26, 27

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 17.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7261, które odbyło się 17 marca 2026 roku, to:

14, 25, 32, 40, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 18 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Polak rozbija bank w Eurojackpot. Mamy nowego milionera

Na horyzoncie kumulacja

Brak „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualnie do wygrania jest gigantyczna kwota – aż 25 mln zł. Czy najbliższe losowanie przyniesie szczęśliwy los? Dowiemy się już w czwartek.

Właśnie 19 marca o godzinie 22:00 rozpocznie się losowanie, które może wzbogacić kieszeń o okrągłe 25 milionów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

13 mln zł to tylko początek. Tak Polacy wygrywają w EurojackpotCzytaj też:

Padła „piątka” w Mini Lotto. Ogromne pieniądze dla Polaka