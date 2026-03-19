Kupił los za grosze, a wygrał milion. Lotto Plus znów z „szóstką”

Czwartkowe losowanie Lotto nie przyniosło głównej wygranej. Jednak w Lotto Plus kolejny już raz w tym tygodniu padła „szóstka”. To nie koniec dobrych wieści. W Mini Lotto również szczęście uśmiechnęło się do graczy. W tej grze padła warta prawie pół miliona złotych „piątka”. To jedna z najwyższych wygranych w Mini Lotto w marcu.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 19 marca, w Lotto nie padła „szóstka”.
Dodatkowe wygrane:
- 73 „piątki” – każda po 7767,80 zł
- 5317 „czwórek” – każda po 182,80 zł
- 101 269 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus z „szóstką”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padła główna wygrana. Okrągły milion złotych ma nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 85 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 4249 „czwórek” – każda po 100 zł
- 76 298 „trójek” – każda po 10 zł
W Mini Lotto główna wygrana
W Mini Lotto również z główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 471 223,20 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 220 „czwórek” – każda po 856,80 zł
- 8906 „trójek” – każda po 31,80 zł
Wyniki Lotto – 19.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7328, które odbyło się 19 marca 2026 roku, to:
1, 2, 19, 25, 36, 43
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 21 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 19.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7328 z 19 marca 2026 roku to:
4, 7, 19, 35, 37, 45
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 19.03.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7263, które odbyło się 19 marca 2026 roku, to:
14, 18, 23, 34, 42
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Na horyzoncie 300 milionów!
Brak „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Rośnie ona o kolejne 5 mln zł. Aktualnie do wygrania jest gigantyczna kwota – aż 30 mln zł. Czy najbliższe losowanie przyniesie szczęśliwy los? Dowiemy się już w sobotę. Właśnie 21 marca o godzinie 22:00 rozpocznie się losowanie, które może wzbogacić czyjąś kieszeń o okrągłe 30 milionów.
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
