Poranne zmiany kursów walut. Sprawdź, co z euro i frankiem

W środę 29 kwietnia 2026 roku odnotowano zmiany wartości polskiej waluty względem najważniejszych światowych walut. Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące średnich kursów, które obowiązują na rynku.

Kursy walut NBP 29 kwietnia 2026 – nowe dane

Poranne notowania pokazują, że złoty zmienił swoją wartość wobec euro, dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. W południe opublikowana została tabela średnich kursów, która wskazuje aktualne ceny najważniejszych walut.

Zgodnie z danymi banku centralnego kurs euro wynosi 4,2537 zł. Oznacza to, że właśnie tyle trzeba zapłacić za jedno euro według oficjalnego kursu.

Kursy walut NBP 29 kwietnia 2026 – dolar i frank

W przypadku dolara amerykańskiego jego kurs został ustalony na poziomie 3,6356 zł. Z kolei frank szwajcarski osiągnął wartość 4,6041 zł.

Opublikowano również dane dla funta szterlinga. Kurs tej waluty wynosi obecnie 4,9076 zł, co pokazuje jej wyższą wartość względem złotego.

Kursy walut NBP 29 kwietnia 2026 – pozostałe waluty

Tabela opublikowana przez Narodowy Bank Polski obejmuje także inne waluty. Kurs hrywny ukraińskiej wynosi 0,0825 zł, natomiast korona szwedzka została wyceniona na 0,3922 zł.

Z kolei korona norweska osiągnęła poziom 0,3906 zł, a korona czeska kosztuje 0,1745 zł. Dane te pokazują aktualne relacje złotego wobec mniej popularnych walut.

Kursy walut NBP 29 kwietnia 2026 – podsumowanie

Środowe notowania wskazują na zmiany wartości polskiej waluty względem głównych walut światowych. Najnowsze kursy opublikowane przez Narodowy Bank Polski pozwalają sprawdzić aktualne ceny euro, dolara, franka oraz innych walut.

Opublikowana tabela średnich kursów stanowi punkt odniesienia dla rynku i pokazuje, ile wynoszą oficjalne notowania w danym dniu.

