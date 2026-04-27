Dolar w dół, euro nieco w górę. Kursy walut 27 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 27 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6130 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2445 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6106 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8970 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Euro i funt w górę

Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia

dolar –3,6130 zł

euro –4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,6106 zł

funt szterling – 4,8970 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 24 kwietnia

dolar – 3,6294 zł

euro – 4,2428 zł

frank szwajcarski – 4,6170 zł

funt szterling – 4,8911 zł

Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia

dolar – 3,6321 zł

euro – 4,2501 zł

frank szwajcarski – 4,6318 zł

funt szterling – 4,9046 zł

Kursy walut – środa, 22 kwietnia

dolar – 3,6080 zł

euro – 4,2408 zł

frank szwajcarski – 4,6254 zł

funt szterling – 4,8809 zł

Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia

dolar – 3,5970 zł

euro – 4,2320 zł

frank szwajcarski – 4,6098 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

