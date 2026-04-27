Dolar w dół, euro nieco w górę. Kursy walut 27 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 27 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6130 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2445 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6106 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8970 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Euro i funt w górę
Kursy walut – poniedziałek, 27 kwietnia
- dolar –3,6130 zł
- euro –4,2445 zł
- frank szwajcarski – 4,6106 zł
- funt szterling – 4,8970 zł
Kursy walut w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 24 kwietnia
- dolar – 3,6294 zł
- euro – 4,2428 zł
- frank szwajcarski – 4,6170 zł
- funt szterling – 4,8911 zł
Kursy walut – czwartek, 23 kwietnia
- dolar – 3,6321 zł
- euro – 4,2501 zł
- frank szwajcarski – 4,6318 zł
- funt szterling – 4,9046 zł
Kursy walut – środa, 22 kwietnia
- dolar – 3,6080 zł
- euro – 4,2408 zł
- frank szwajcarski – 4,6254 zł
- funt szterling – 4,8809 zł
Kursy walut – wtorek, 21 kwietnia
- dolar – 3,5970 zł
- euro – 4,2320 zł
- frank szwajcarski – 4,6098 zł
- funt szterling – 4,8574 zł
Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia
- dolar – 3,6005 zł
- euro – 4,2346 zł
- frank szwajcarski – 4,6043 zł
- funt szterling – 4,8598 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Złoty traci grunt. Ceny dolara, funta i franka poszybowałyCzytaj też:
Złoty w coraz lepszej kondycji. Tanieją frank, funt i dolar