Tyle kierowcy zapłacą za paliwo przed świętami. Jest najnowszy komunikat

Od poniedziałku 30 marca Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia określające maksymalne ceny paliw na stacjach.

Ceny paliw w Wielki Piątek

Z najnowszego komunikatu, opublikowanego przed południem w Monitorze Polskim wynika, że w piątek 3 kwietnia stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,19 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,80 zł za litr

olej napędowy: 7,64 zł za litr.

Przypomnijmy, że obowiązujące dziś (2 kwietnia) maksymalne paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,23 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,84 zł za litr

olej napędowy: 7,65 zł za litr.

Przed tygodniem rząd przyjął pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który zakłada m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca. W piątek pakiet został przyjęty przez parlamentarzystów, a następnie podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowe przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii będzie obowiązywać od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Czytaj też:

