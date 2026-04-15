Chcesz otrzymywać 800 plus bez przerwy? Masz już tylko dwa tygodnie

Wraz z początkiem czerwca ruszy nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o dodatek. Taka możliwość istnieje od początku lutego.

800 plus bez przerwy? Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) apeluje, aby nie zwlekać z przesłaniem dokumentów. By zachować ciągłość wypłat i otrzymywać środki bez przerwy trzeba złożyć wniosek do końca kwietnia. Wypełnienie formalności w maju spowoduje, że środki wpłyną dopiero w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec).

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory wpłynęło niemal 3 mln wniosków. – Już blisko 3 mln wniosków na ponad 4,3 mln dzieci złożyli rodzice i opiekunowie na nowy okres wypłat – podał resort rodziny na platformie X.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że większość rodziców i opiekunów nie zwlekało w tym roku ze złożeniem wniosku o świadczenie.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

1 kwietnia minęło 10 lat od wprowadzenia 500 plus (wraz z początkiem 2024 roku dodatek podwyższono do kwoty 800 zł). Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że po dekadzie funkcjonowania świadczenia połowa Polaków (50,1 proc.) ocenia je dobrze. Odmiennej opinii jest prawie co trzeci z nas (30,4 proc.), a jedna piąta uczestników badania (19,5 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Z badania wynika, że świadczenie najlepiej oceniają:

osoby w wieku 35-49 lat (61 proc.),

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (55,5 proc.),

mieszkańcy wsi (55,3 proc.),

zarabiający od 5000 do 7000 zł netto (54,4 proc.).

