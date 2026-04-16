ZUS przeliczył emerytury. Większość seniorów zyskała

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył przeliczanie tzw. emerytur czerwcowych. Chodzi o świadczenia przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

Jak wynika z danych przekazanych przez ZUS Polskiej Agencji Prasowej, przeliczono 218,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych.

Czerwcowe emerytury przeliczone. Tyle zyskali seniorzy

Instytucja informuje, że w wyniku przeliczenia 61 proc. (133,1 tys. osób) otrzymało wyższe świadczenie. Średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie. Pozostałe 39 proc. (86,4 tys. osób) będzie otrzymywało emerytury w dotychczasowej wysokości. Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń (np. w przypadku renty wdowiej). Za sprawą ponownego przeliczenia świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie.

Przeliczenia objęły głównie emerytury (stanowiły 91 proc. wszystkich spraw, pozostałe 9 proc. to renty rodzinne), a najliczniejszą grupą, której to dotyczyło były osoby w wieku 70-74 lata (niespełna 56 proc.). Niemal trzy czwarte świadczeniobiorców to kobiety (72 proc.).

Przypomnijmy, że ustawa przewidująca ponowne przeliczenie (na nowych korzystniejszych zasadach) tzw. emerytur czerwcowych została przyjęta przez parlament, a następnie podpisana przez prezydenta w sierpniu zeszłego roku. Weszła w życie 1 stycznia br.

Problem z czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. Parlamentarzyści naprawili ten błąd i jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Przewidują one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury ustalono tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku.

Nowy pomysł dla emerytów. PIT miałby zniknąć dla części seniorówCzytaj też:

ZUS w Twojej kieszeni. Nowa aplikacja zmienia codzienność firm