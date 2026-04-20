Chcesz otrzymywać 800 plus bez żadnej przerwy? Masz 10 dni

– Jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz zachować ciągłość wypłaty800 plus. Pamiętaj o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia br. – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

twitter

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o dodatek. Taka możliwość istnieje od początku lutego. Przesłanie dokumentów w maju spowoduje, że pieniądze wpłyną dopiero w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec).

Z ostatnich danych przekazanych przez resort rodziny wynika, że do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli blisko 3 mln wniosków na ponad 4,3 mln dzieci. Tymczasem – jak podało naszej redakcji ministerstwo – uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że większość rodziców i opiekunów nie zwlekało w tym roku ze złożeniem wniosku o świadczenie.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Nie trzeba będzie już pamiętać o wniosku ws. 800 plus?

Jak niedawno informowaliśmy, resort rodziny przygotowuje zmiany, które przewidują automatyczne odnawianie prawa do 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. Ministerstwo chce, aby prawo do świadczenia było corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Dla rodziców i opiekunów oznaczałoby to koniec konieczności składania wniosku przy każdym kolejnym okresie świadczeniowym.

Zgodnie z założeniami rodzic albo opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko. Taka sytuacja miałaby dotyczyć między innymi narodzin dziecka albo powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy. Po pierwszym zgłoszeniu świadczenie miałoby być odnawiane automatycznie.

Rząd chce, aby zmiany zaczęły obowiązywać w połowie przyszłego roku, czyli wraz ze startem kolejnego okresu świadczeniowego.

Na początku tego miesiąca minęło 10 lat od wprowadzenia 500 plus (wraz z początkiem 2024 roku dodatek podwyższono do kwoty 800 zł). Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że po dekadzie funkcjonowania świadczenia połowa Polaków (50,1 proc.) ocenia je dobrze. Odmiennej opinii jest prawie co trzeci z nas (30,4 proc.), a jedna piąta uczestników badania (19,5 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Chcą zabrać 800 plus i trzynastki. W zamian obiecują ogromną ulgę podatkowąCzytaj też:

300 plus tylko dla pracujących cudzoziemców? Przewidziano wyjątek