Kolejka do sanatorium? Jest sposób, by pojechać niemal od ręki

Wyjazd do sanatorium w 2026 roku nadal wiąże się z kolejką, ale czas oczekiwania nie jest taki sam w całym kraju. Średnio pacjenci czekają około dziewięciu miesięcy, jednak różnice między województwami są bardzo duże.

Ile trzeba czekać na sanatorium?

Najkrótsze kolejki są w północno-wschodniej Polsce, gdzie leczenie uzdrowiskowe można rozpocząć nawet po około trzech–czterech miesiącach. Z kolei w innych regionach czas oczekiwania wydłuża się nawet do roku.

Przykładowe czasy oczekiwania w 2026 roku:

podlaskie, warmińsko-mazurskie – ok. 3 miesiące,

kujawsko-pomorskie – ok. 4 miesiące,

lubelskie, podkarpackie – ok. 5 miesięcy,

opolskie, wielkopolskie – ok. 7 miesięcy,

łódzkie, pomorskie, świętokrzyskie – ok. 8 miesięcy,

lubuskie, małopolskie, mazowieckie, zachodniopomorskie – ok. 9 miesięcy,

dolnośląskie – ok. 10 miesięcy.

śląskie – ok. 11 miesięcy.

Kto może liczyć na pierwszeństwo?

Niektóre grupy pacjentów mają ustawowo krótszą drogę do sanatorium. Pierwszeństwo przysługuje m.in.:

inwalidom wojennym i wojskowym,

kombatantom i weteranom poszkodowanym,

zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz dawcom przeszczepów.

W ich przypadku kolejka może być wyraźnie krótsza dzięki szczególnym uprawnieniom.

Rezygnacja może wydłużyć kolejkę

Wielu pacjentów decyduje się na rezygnację, jeśli termin lub miejsce turnusu im nie odpowiada. Warto jednak wiedzieć, że nieuzasadniona rezygnacja oznacza utratę miejsca i konieczność ponownego przejścia całej procedury – co może wydłużyć oczekiwanie nawet o wiele miesięcy.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych – wtedy pacjent nie traci swojego miejsca w kolejce.

Najszybsza droga do sanatorium

Okazuje się jednak, że istnieje sposób na znaczne skrócenie kolejki.

Klucz to tzw. zwroty, czyli miejsca, które wracają do systemu po rezygnacji innych pacjentów.

Takie skierowania trafiają ponownie do puli i mogą zostać szybko przydzielone osobom oczekującym w kolejce. W praktyce oznacza to możliwość wyjazdu nawet z dnia na dzień.

Z tej opcji mogą skorzystać pacjenci, którzy:

mają już przyznane skierowanie i numer w kolejce,

zachowali wymagany odstęp (18 miesięcy) od poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Dostępność zwrotów można sprawdzać w oddziale NFZ lub telefonicznie. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja musi być szybka – miejsca często pojawiają się na bardzo krótko.

