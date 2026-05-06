Pilny komunikat ZUS ws. 800 plus. Chodzi o wypłaty

Wraz z początkiem przyszłego miesiąca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o dodatek. Taka możliwość istnieje od początku lutego.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do końca kwietnia złożono ponad 3,5 mln wniosków o 800 plus na niemal 5 mln dzieci. – Od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 3 589 299 wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy. Obejmują one 4 965 806 dzieci – podał ZUS.

800 plus. ZUS przypomina o kolejnym ważnym terminie

Przesłanie dokumentów do końca kwietnia gwarantowało ciągłość w wypłatach świadczenia. Złożenie wniosku w maju spowoduje, że pieniądze wpłyną dopiero w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec. ZUS przypomina o kolejnym terminie, którego przegapienie sprawi, że tym razem pieniądze przepadną. – Jeżeli wniosek trafi do nas po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec – podkreśla instytucja.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. Zaprezentowane wcześniej liczby pokazują zatem, że większość rodziców i opiekunów złożyło wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, niemniej jednak spora grupa nadal z tym zwleka.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Jak niedawno informowaliśmy, resort rodziny przygotowuje zmiany, które przewidują automatyczne odnawianie prawa do 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. Ministerstwo chce, aby prawo do świadczenia było corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Dla rodziców i opiekunów oznaczałoby to koniec konieczności składania wniosku przy każdym kolejnym okresie świadczeniowym.

Zgodnie z założeniami rodzic albo opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko. Taka sytuacja miałaby dotyczyć między innymi narodzin dziecka albo powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy. Po pierwszym zgłoszeniu świadczenie miałoby być odnawiane automatycznie.

Rząd chce, aby zmiany zaczęły obowiązywać w połowie przyszłego roku, czyli wraz ze startem kolejnego okresu świadczeniowego.

Czytaj też:

Rząd poszedł za radą Brzoski. Szykuje się ważna zmiana w 800 plusCzytaj też:

Nowe zasady 800 plus. Jedna decyzja zmieni wszystko