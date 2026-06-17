Kredyt poza zasięgiem. Pokonanie nowotworu to stygmat

42-letnia matka dwójki dzieci pokonała raka piersi i wróciła do pracy. Po siedmiu latach od choroby wraz z mężem chciała kupić na kredyt większe mieszkanie. Mimo stabilnych dochodów spotkała się z odmową ubezpieczenia kredytu – opisał sprawę portal prawo.pl. To niestety nie jest odosobniony przypadek.

Ubezpieczyciele wykorzystują dane o przebytej chorobie nowotworowej przy ocenie ryzyka kredytowego. Dla osoby, która wygrała z rakiem wiąże się to z wyższymi składkami lub po prostu z odmawą udzielenia ochrony finansowej.

Finansowa kara za raka. Pięć instytucji chce zmiany sytuacji

Ubezpieczenie kredytu nie jest w Polsce prawnie obowiązkowe, ale w praktyce znacząco wpływa na decyzję o przyznaniu kredytu. Wykupienie polisy często decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, obniża koszty zobowiązania lub pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków.

Polisa ubezpieczeniowa to dla banku gwarancja spłaty długu w razie śmierci, ciężkiej choroby lub utraty pracy. Zwiększa wiarygodność, zwłaszcza przy wysokich kwotach kredytu hipotecznego, lub gdy zdolność kredytowa jest na granicy. Kiedy uebzpieczenia nie ma, bank rekompensuje sobie ryzyko wyższym oprocentowaniem lub całkowicie odrzuca wniosek kredytowy.

Pięć instytucji finansowych uważa, że zmiana tej sytuacji jest niezbędna:

Rzecznik Finansowy,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Rzecznik Praw Pacjenta,

Narodowy Instytut Onkologii,

Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Prawo do zapomnienia onkologicznego to żadna nowość. Polska analizuje problem

Eksperci są zdania, że aktualne przepisy utrudniają powrót do pełnej aktywności zawodowej i rodzinnej, a także ograniczają dostęp do podstawowych produktów finansowych. Apelują w tej sprawie do Urzędu ochrony Konkurensji i Konsumentów.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, proponują wprowadzenie nowej zasady: po upływie pięciu lat od zakończenia leczenia onkologicznego informacje o przebytej chorobie nie mogą być zbierane ani wykorzystywane przez ubezpieczycieli przy udzielaniu ochrony związanej z kredytem konsumenckim. Moment zakończenia leczenia onkologicznego jest jasno określony w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Prawo do zapomnienia onkologicznego to rozwiązanie znane w wielu krajach europejskich od wielu lat. Polska dopiero przygotowuje się do wdrożenia przepisów wynikających z unijnej dyrektywy CCD2.

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