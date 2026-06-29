Dobre wieści ze sklepów na początku wakacji. Ten produkt potaniał najmocniej

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że płacimy za nie średnio niewiele ponad 100 zł. Jak zauważa serwis, zakupy w tym roku jeszcze nigdy nie były tańsze, a przed rokiem za identyczne artykuły trzeba było wydać ponad 104 zł.

Ceny w sklepach. Pomidory w dół, ziemniaki w górę

– Najszybciej ostatnio spadały ceny pomidora malinowego — aż o ponad 10 proc. Teraz 1 kg kosztuje 11 zł 85 gr. Ale mamy też dużo innych zjazdów cenowych — papryka czerwona tanieje o ponad 6 proc., a olej rzepakowy — o niecałe 5 proc. – wylicza serwis.

Zdrożały natomiast jedynie cztery produkty. Najmocniej poszły w górę ceny ziemniaków (o 4,2 proc.). Zaledwie o 1 grosz zdrożała pierś kurczaka. Niezmienna względem poprzedniego tygodnia jest cena bułki kajzerki.

Kolejne dane z naszych paragonów mogą okazać się mniej optymistyczne. We wtorek 30 czerwca do historii przejdzie pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN). Wraz z drożejącym paliwem mogą się zatem skończyć relatywnie niskie ceny żywności.

Również jutro Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w czerwcu. Przypomnijmy, że w maju wyniosła ona 3,1 proc. rok do roku wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w relacji do maja 2025 roku najmocniej wzrosły ceny w takich kategoriach jak:

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,4 proc.),

edukacja (o 6 proc.),

transport (o 5,6 proc.),

rekreacja, sport i kultura (o 5,6 proc.),

zdrowie (o 5,1 proc.),

użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 5 proc.).

Spadek odnotowano w kategorii „odzież i obuwie” (o 3,4 proc.), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,9 proc.).

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