Nie wrzucaj tego do plastiku. Jedna pomyłka może słono kosztować

Segregacja odpadów potrafi sprawiać problemy, zwłaszcza gdy chodzi o niewielkie opakowania po produktach spożywczych. Wątpliwości budzą m.in. torebki po przyprawach, galaretkach, sodzie oczyszczonej czy proszku do pieczenia. Choć często wyglądają jak papierowe, nie zawsze powinny trafić do pojemnika na makulaturę.

Najczęściej spotykane opakowania po przyprawach wykonane są z papieru pokrytego laminatem. Oznacza to, że łączą papier i folię, tworząc opakowanie wielomateriałowe, którego nie można rozdzielić podczas segregacji. Z tego powodu takie odpady powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane. Wyjątek stanowią opakowania oznaczone przez producenta jako wykonane wyłącznie z papieru – wtedy można je wyrzucić do pojemnika na papier.

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach? Liczy się rodzaj materiału

Podobne zasady dotyczą opakowań po sodzie oczyszczonej, galaretce, budyniu, cukrze wanilinowym czy proszku do pieczenia. Jeżeli nie ma informacji, że zostały wykonane wyłącznie z papieru, powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Nie wszystkie przyprawy sprzedawane są jednak w takich samych opakowaniach. Papierowe torebki bez laminatu należy wyrzucać do papieru. Szklane słoiczki trafiają do pojemnika na szkło, natomiast plastikowe do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W przypadku plastikowych opakowań warto je wcześniej zgnieść, a zakrętkę posegregować zgodnie z materiałem, z którego została wykonana. Foliowe torebki po przyprawach również powinny trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Co z innymi opakowaniami po produktach spożywczych?

Zasady segregacji zależą od rodzaju materiału. Papier po maśle, jeśli jest tłusty, zabrudzony, woskowany lub połączony z folią aluminiową, powinien trafić do odpadów zmieszanych. Do papieru można wyrzucać jedynie czyste i suche opakowania.

Opakowania po kawie mogą być wykonane z aluminium, plastiku, szkła lub papieru, dlatego przed wyrzuceniem warto sprawdzić ich skład. Kubeczki po jogurtach trafiają do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, podobnie jak opakowania po chipsach wykonane z folii połączonej z aluminium. Opakowania po mące najczęściej są papierowe i można je wyrzucić do papieru, chyba że zawierają elementy z tworzywa, których nie da się oddzielić – wtedy właściwym miejscem są odpady zmieszane.

Co dzieje się z odpadami zmieszanymi?

Odpady zmieszane trafiają do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania lub do spalarni. W pierwszym przypadku część materiałów nadających się do ponownego wykorzystania jest kierowana do recyklingu, a z pozostałych wytwarzane są paliwa alternatywne wykorzystywane m.in. w cementowniach. Część odpadów trafia również na składowiska.

Drugim rozwiązaniem jest termiczne przekształcanie odpadów. W procesie spalania powstaje energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Pozostałości po spalaniu są odpowiednio zagospodarowywane – popiół trafia na składowiska, natomiast żużel może zostać wykorzystany przy budowie dróg.

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