Tysiące złotych wsparcia i ważny termin. Właściciele domów nie powinni zwlekać

Mieszkańcy Poznania nadal mogą ubiegać się o wysokie dofinansowanie na likwidację starych pieców i montaż nowoczesnych źródeł ogrzewania. W ramach kolejnej edycji programu Kawka Bis można otrzymać nawet 35 tys. zł. Nabór wniosków trwa do końca czerwca.

Program skierowany jest do właścicieli nieruchomości pełniących funkcję mieszkaniową, ale nie tylko osób fizycznych. O wsparcie mogą ubiegać się również podmioty prawne, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Warunkiem jest, aby nieruchomość znajdowała się na terenie Poznania.

Wymiana starego pieca. Kto może otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie przysługuje właścicielom domów i mieszkań, w których nadal funkcjonuje źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak węgiel, drewno czy brykiet. Budynek musi być wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a jego stan prawny powinien być uregulowany.

Miasto podkreśla również, że wsparcie obejmuje wyłącznie sprawne i użytkowane urządzenia grzewcze. Program nie dotyczy pieców, które zostały już wcześniej wyłączone z eksploatacji.

Na co można otrzymać pieniądze?

Dotacja obejmuje nie tylko demontaż starego pieca oraz zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. Finansowanie może zostać przeznaczone także na modernizację istniejącej instalacji grzewczej, budowę systemu odprowadzania spalin, podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz adaptację pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Wysokość wsparcia zależy od wybranego rozwiązania. Do 10 tys. zł można otrzymać na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie elektryczne połączone z instalacją fotowoltaiczną pozwala uzyskać do 20 tys. zł. Najwyższe wsparcie – do 35 tys. zł – przewidziano na montaż pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Do końca czerwca można składać wnioski

Samorząd zachęca, aby nie odkładać złożenia dokumentów na ostatnie dni naboru. Wcześniejsze złożenie wniosku oznacza szybsze jego rozpatrzenie i więcej czasu na realizację inwestycji jeszcze w tym roku.

Program przypomina również o obowiązujących przepisach antysmogowych. Od 2024 r. na terenie województwa wielkopolskiego obowiązuje zakaz korzystania z bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców kaflowych i typu „koza”. Za naruszenie tych przepisów grozi grzywna sięgająca nawet 5 tys. zł.

Do końca 2027 r. mieszkańcy regionu będą musieli wymienić także kotły spełniające normy klasy 3 i 4. Program Kawka Bis ma pomóc właścicielom nieruchomości w dostosowaniu się do obowiązujących wymogów i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Dotychczas Poznań przeznaczył na walkę z niską emisją niemal 55 mln zł, a budżet programu w 2025 r. wyniósł blisko 12 mln zł.

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