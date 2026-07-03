Nie tylko bezrobotni. Te grupy mają opłacane składki przez państwo

Nie wszyscy ubezpieczeni finansują składki na ubezpieczenia społeczne z własnych środków. W Polsce funkcjonuje system, w którym za wybrane grupy składki opłacane są z budżetu państwa lub innych środków publicznych. O tym, kto korzysta z takiego rozwiązania, mówił w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Temat pojawił się podczas pytań poselskich dotyczących finansowania składek emerytalnych i zdrowotnych oraz kosztów ponoszonych przez państwo.

Kto ma opłacane składki z budżetu państwa?

Jak wyjaśnił wiceminister, finansowanie składek dotyczy trzech podstawowych grup. Pierwszą stanowią osoby wykonujące obowiązki opiekuńcze, przede wszystkim wobec dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. o osoby przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy opiekujące się osobami pobierającymi świadczenie wspierające.

Drugą grupę tworzą osoby nieaktywne zawodowo, które poszukują zatrudnienia. Są to bezrobotni pobierający zasiłek oraz osoby z niepełnosprawnościami otrzymujące stypendium związane z poszukiwaniem pracy. W ich przypadku składki również finansowane są ze środków publicznych.

Nianie, żołnierze i duchowni także są na liście

Trzecia grupa obejmuje osoby wykonujące pracę uznawaną za szczególnie ważną z punktu widzenia interesu publicznego. Wśród nich znajdują się nianie zatrudnione na podstawie umowy uaktywniającej, żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę oraz duchowni, za których składki finansowane są za pośrednictwem Funduszu Kościelnego.

Jak wskazał Sebastian Gajewski, w przypadku niań uzasadnieniem jest ochrona macierzyństwa, natomiast w odniesieniu do żołnierzy – względy związane z obronnością państwa.

Rozwiązanie od lat funkcjonuje w systemie

Wiceminister podkreślił, że finansowanie składek wybranych grup ze środków publicznych jest stałym elementem polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Składki pochodzą nie tylko z budżetu państwa, ale również z funduszy celowych, takich jak Fundusz Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem resortu rozwiązanie to ma charakter systemowy i znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach.

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