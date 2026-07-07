Wakacyjna fortuna w Eurojackpot. Wielkie pieniądze trafiły do gracza z Polski

Dzisiejsze wylosowane liczby najwyraźniej nie przyniosły szczęścia graczom Eurojackpot walczącym o główną wygraną. We wtorkowym losowaniu nie tylko nie padł jackpot, ale nie odnotowano również wygranych drugiego stopnia.

Co więcej, wygraną trzeciego stopnia wartą ponad 750 tys. euro zdobył tylko jeden gracz, co zdarza się bardzo rzadko.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 7 lipca, podczas losowania nr 684 w Eurojackpot wylosowano liczby:

6, 16, 24, 41, 46 oraz 2 i 3

Wyniki losowania w Europie

Podczas wtorkowego losowania nie padła główna wygrana. Nie odnotowano także wygranych drugiego stopnia. Padła natomiast jedna wygrana trzeciego stopnia. Odnotowano ją w Niemczech, a szczęśliwy gracz wzbogacił się o 764 192,20 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną odnotowaną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 637 579,40 zł, co z pewnością będzie miłym zastrzykiem gotówki na wakacje.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

22 wygrane piątego stopnia po 1 507,80 zł,

38 wygranych szóstego stopnia po 809,50 zł,

44 wygrane siódmego stopnia po 584,40 zł,

780 wygranych ósmego stopnia po 126,90 zł,

1243 wygrane dziewiątego stopnia po 89,20 zł,

2521 wygranych dziesiątego stopnia po 80,60 zł,

4071 wygranych jedenastego stopnia po 60,50 zł,

17 651 wygranych dwunastego stopnia po 42,50 zł.

Do wygrania kolejne miliony

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja rośnie. W kolejnym losowaniu do zdobycia będzie 140 mln zł.

Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 10 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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