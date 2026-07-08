Kasjer na Orlenie może dostać nawet 5 tys. zł netto. Nie wszędzie tyle płacą

Wysokość wynagrodzenia kasjerów pracujących na stacjach paliw Orlen zależy przede wszystkim od miejsca zatrudnienia oraz warunków oferowanych przez właściciela konkretnej placówki. Jak wynika z informacji zebranych przez „Fakt”, miesięczne wynagrodzenie netto najczęściej mieści się w przedziale od około 3,7 tys. do 5 tys. zł.

Najwyższe stawki oferowane są zwykle w dużych miastach. W Warszawie osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjera mogą liczyć na około 4,5 tys. zł netto miesięcznie. Podobne wynagrodzenia pojawiają się zarówno na stacjach w centrum miasta, jak i w innych dzielnicach.

W mniejszych miastach pensje są niższe

Poza największymi aglomeracjami wynagrodzenia są bardziej zróżnicowane. W Białej Podlaskiej oferowane pensje wynoszą około 4 tys. zł netto miesięcznie. Z kolei w Łomży pracownicy mogą zarabiać od około 3,7 tys. do 5 tys. zł netto, w zależności od oferty oraz decyzji przedsiębiorcy prowadzącego stację.

Na wysokość wynagrodzenia wpływa fakt, że wiele stacji funkcjonujących pod marką Orlen działa w systemie franczyzowym. Oznacza to, że kwestie zatrudnienia, płac i warunków pracy ustalają właściciele poszczególnych punktów.

Nie tylko obsługa kasy

Praca kasjera na stacji paliw nie ogranicza się wyłącznie do obsługi klientów. Do obowiązków należą również utrzymywanie porządku na terenie stacji, wykładanie towaru oraz obsługa strefy gastronomicznej.

W wielu ogłoszeniach pracodawcy nie wymagają wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Kandydatom oferowane są szkolenia przygotowujące do pracy, a także możliwość zdobycia nowych kwalifikacji.

Dodatkowe benefity i możliwość awansu

Właściciele stacji zachęcają kandydatów również dodatkowymi świadczeniami pozapłacowymi. W ofertach pracy pojawiają się m.in. elastyczny grafik, rabaty na zakupy czy szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Najbardziej zaangażowani pracownicy mogą liczyć na awans zawodowy. W części przypadków ścieżka kariery prowadzi od stanowiska kasjera do funkcji kierownika zmiany, a nawet samodzielnego prowadzenia stacji paliw.

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