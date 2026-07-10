Wielkie pieniądze w Eurojackpot. Polak zgarnął prawie milion złotych

Piątkowe losowanie Eurojackpot okazało się znacznie szczęśliwsze dla graczy niż wtorkowe. Choć główna wygrana w wysokości 140 mln zł nie padła, w Europie nie zabrakło wysokich nagród. Wśród największych wygranych znalazł się również gracz z Polski, który dzięki trafieniu nagrody trzeciego stopnia wzbogacił się o blisko milion złotych.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 10 lipca, podczas losowania nr 685 w Eurojackpot wylosowano liczby:

13, 25, 28, 42, 45 oraz 5 i 12

Wyniki losowania w Europie

Podczas piątkowego losowania nie padł jackpot. Odnotowano jednak prawdziwy wysyp wysokich wygranych. Sześciu graczy trafiło nagrodę drugiego stopnia i wzbogaciło się o 535 773,90 euro. Cztery takie wygrane padły w Niemczech, a po jednej w Hiszpanii i Chorwacji.

Padło także 15 wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Islandii, Norwegii, Polsce i Czechach. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 69 914,40 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom ponownie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda trzeciego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 991 224,40 zł, co z pewnością będzie miłym zastrzykiem gotówki na wakacje.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

30 wygranych piątego stopnia po 1 238,30 zł,

84 wygrane szóstego stopnia po 830,00 zł,

73 wygrane siódmego stopnia po 413,10 zł,

1008 wygranych ósmego stopnia po 133,10 zł,

1480 wygranych dziewiątego stopnia po 90,10 zł,

3317 wygranych dziesiątego stopnia po 69,00 zł,

4874 wygrane jedenastego stopnia po 69,00 zł,

19 854 wygrane dwunastego stopnia po 45,30 zł.

Do wygrania kolejne miliony

Brak głównej wygranej oznacza, że kumulacja ponownie wzrosła. W następnym losowaniu gracze będą walczyć o 170 mln zł.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 14 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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