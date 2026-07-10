Wielkie pieniądze w Eurojackpot. Polak zgarnął prawie milion złotych

Piątkowe losowanie Eurojackpot okazało się znacznie szczęśliwsze dla graczy niż wtorkowe. Choć główna wygrana w wysokości 140 mln zł nie padła, w Europie nie zabrakło wysokich nagród. Wśród największych wygranych znalazł się również gracz z Polski, który dzięki trafieniu nagrody trzeciego stopnia wzbogacił się o blisko milion złotych.
Jakie liczby wylosowano?
W piątek, 10 lipca, podczas losowania nr 685 w Eurojackpot wylosowano liczby:
13, 25, 28, 42, 45 oraz 5 i 12
Wyniki losowania w Europie
Podczas piątkowego losowania nie padł jackpot. Odnotowano jednak prawdziwy wysyp wysokich wygranych. Sześciu graczy trafiło nagrodę drugiego stopnia i wzbogaciło się o 535 773,90 euro. Cztery takie wygrane padły w Niemczech, a po jednej w Hiszpanii i Chorwacji.
Padło także 15 wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Islandii, Norwegii, Polsce i Czechach. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 69 914,40 euro.
Wygrane w Polsce
Polakom ponownie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda trzeciego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 991 224,40 zł, co z pewnością będzie miłym zastrzykiem gotówki na wakacje.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 30 wygranych piątego stopnia po 1 238,30 zł,
- 84 wygrane szóstego stopnia po 830,00 zł,
- 73 wygrane siódmego stopnia po 413,10 zł,
- 1008 wygranych ósmego stopnia po 133,10 zł,
- 1480 wygranych dziewiątego stopnia po 90,10 zł,
- 3317 wygranych dziesiątego stopnia po 69,00 zł,
- 4874 wygrane jedenastego stopnia po 69,00 zł,
- 19 854 wygrane dwunastego stopnia po 45,30 zł.
Do wygrania kolejne miliony
Brak głównej wygranej oznacza, że kumulacja ponownie wzrosła. W następnym losowaniu gracze będą walczyć o 170 mln zł.
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 14 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
- 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
- 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
- 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
- 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
- 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
- 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
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