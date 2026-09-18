Dobre wieści dla niemal 2 mln pracowników. Od stycznia podwyżka

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące płacy minimalnej w 2027 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,najniższa krajowa od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do poziomu 4950 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a zatem nastąpi wzrost o 144 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z obecnych 31,40 zł do 32,30 zł brutto, a zatem o 90 groszy.

Płaca minimalna wzrośnie o niemal 150 zł. Tylu pracowników skorzysta

Zaproponowana przez Radę Ministrów kwota była negocjowana z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do porozumienia w tej sprawie nie doszło ze względu na zbyt duże rozbieżności, jeśli chodzi o proponowane stawki. Związkowcy oczekiwali, że płaca minimalna w 2027 roku wzrośnie do poziomu 5200 zł brutto. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd.

Przypomnijmy, że przepisy przewidują, iż w sytuacji, gdy związkowcy nie dojdą do porozumienia z pracodawcami, wówczas decyzję w tej kwestii podejmuje rząd. Miał na to czas do 15 września.

Na przestrzeni ostatniej dekady płaca minimalna w Polsce wzrosła aż o 3056 zł (w 2015 roku wynosiła ona 1750 zł brutto). Jak przypomina Business Insider Polska, największy wzrost miał miejsce w latach 2023 – 2024, kiedy najniższą krajową podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Z rządowych szacunków wynika, że podwyżka płacy minimalnej będzie kosztować firmy ponad 3 mld zł. Zyska na niej ok. 1,6 mln pracowników.

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