Senat zaproponował członków Rady Polityki Pieniężnej. Senator KO podał nazwiska

Kadencja powołanych przez Senat obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej, Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, wygasa 25 stycznia 2022 roku. Z kolei w listopadzie 2022 roku wygasa kadencja Rafała Sury, którego w maju KRS rekomendowała na stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

– To nasz wielki honor (...) zaprezentowania Polakom wspólnych kandydatów większości demokratycznej w Senacie do Rady Polityki Pieniężnej – powiedział podczas konferencji prasowej senator KO Marcin Bosacki. – Są to doktor habilitowany Przemysław Litwiniuk, profesor w wydziale ekonomicznym SGGW. Pan doktor Ludwik Kotecki, były wiceminister finansów, obecnie doradca ekonomiczny w Senacie oraz pani Joanna Tyrowicz, profesor na Wydziale Zarządzania UW – podał.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem Narodowego Banku Polskiego. Do jej zadań należy ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa, a także ustalanie wysokości stóp procentowych. Rada zatwierdza również plan finansowy NBP i sprawozdanie z działalności banku.

W skład Rady wchodzi przewodniczący, którym jest Prezes NBP, oraz 9 członków. Powołani są po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat.

