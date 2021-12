Kolejne 400 złotych dla rodziców od nowego roku. Nie zapomnij o nowym dodatku

Od nowego roku rodzice i opiekunowie dzieci mogą liczyć na prawdziwy zastrzyk gotówki od państwa. Nie dość, że nadal obowiązywać będzie program Rodzina 500 Plus, to rusza Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe 500 lub 1000 złotych (w zależności od tego, jaki okres wypłaty świadczenia się wybierze). Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze jedno świadczenie, o którym mówi się mniej.

400 złotych na opiekę nad dzieckiem

Polski Ład przewiduje jeszcze jedno świadczenie finansowe, które ma pomóc w wychowaniu dzieci, a co za tym idzie, przekonać Polaków do posiadania potomstwa. Chodzi o zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązanie dofinansowujące opiekę nad dzieckiem.

Rodzice i opiekunowie dzieci do lat trzech, będą mogli złożyć wniosek o dodatkowe 400 złotych na opłatę za żłobek, klub dziecięcy lub opiekunkę. De facto jest to część Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, ale niewiele się o tym rozwiązaniu mówi.

400 złotych na opiekę. Od kiedy wypłata pieniędzy?

Zgodnie z informacjami płynącymi z MRiPS wnioski w sprawie nowego sposobu dofinansowania budżetów domowych będzie można składać dopiero od 1 kwietnia 2022 roku. Wsparcie ma przysługiwać na pierwsze i jedyne w rodzinie dziecko, pierwsze dziecko, którego rodzeństwo jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym i dziecko i dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia i po ukończeniu trzeciego roku.

Rodzice będą mogli dostać od państwa do 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wynosi opłata za opiekę nad dzieckiem.

