W nowy rok rynki wchodzą z przytupem. We wtorek prawdopodobnie kolejna podwyżka stóp procentowych

Kończący się tydzień – ostatni w roku – upłynął pod znakiem pustego kalendarza publikacji ekonomicznych oraz niskiej zmienności. W nowy rok rynki finansowe wchodzą z przytupem. W poniedziałek poznamy szereg odczytów PMI, w tym rewizje dla krajów rozwiniętych. Wtorek upłynie pod znakiem zmienności na rynku złotego, która wynikać będzie z oczekiwania na decyzję ws. poziomu stóp procentowych. Na koniec w Stanach Zjednoczonych opublikowana zostanie zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (tzw. payrolls).

Najważniejsze wydarzenia: PMI, ADP, NFP, ISM, decyzja ws. poziomu stóp procentowych w Polsce

Początek nowego roku upłynie pod znakiem publikacji wskaźników koniunktury PMI. Dla gospodarek rozwiniętych takich jak Niemcy czy USA będą to jedynie rewizje, jednak w przypadku krajów takich jak Polska czy Włochy mowa o wstępnych szacunkach. Sądzę, że kolejny raz w ankietach menedżerów uwzględniona zostanie nienajlepsza sytuacja epidemiczna, co może obniżać wartość wskaźnika. Jednocześnie uważam, że odczyty będą miały marginalne znaczenie dla inwestorów, którzy skupią się na znacznie ważniejszych danych, w tym tych z rynku pracy w USA.

W piątek opublikowane zostaną dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. Niewątpliwie sytuacja na rynku pracy stale się poprawia, jednak nie raz pojedyncze odczyty potrafiły wypaść poniżej oczekiwań. Sądzę, że z punktu widzenia globalnych inwestorów ważniejszy jest jednak szeroki trend, zgodnie z którym sytuacja na rynku pracy w USA się poprawia. Szczątkowe dane kreują pozytywny obraz, a co za tym idzie powodują optymizm wśród decydentów Fed, którzy mają komfort zacieśniania polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej znów podniesie stopy procentowe

Sądzę, że najważniejszym wydarzeniem z perspektywy Polskich inwestorów będzie posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. Spotkanie zostało przesunięte z 12 stycznia w związku z niedyspozycyjnością części członków we wcześniej ustalonym terminie. Złoty zyskiwał w ostatnich dniach w oczekiwaniu na jastrzębie ruchy ze strony RPP.

Prezes Glapiński w wywiadzie przedstawił najnowsze prognozy DA NBP. Uwzględniają one rekordowe wzrosty cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim i krajowym. Średnioroczna inflacja CPI w 2022 r. wyniesie 7,6 proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. w 2021 r. Szczyt inflacji, zdaniem NBP, pojawi się w czerwcu przyszłego roku i wyniesie 8,3 proc. Naszym zdaniem prognozy wciąż są optymistyczne. Sądzę, że zmiana ścieżki inflacji może implikować bardziej jastrzębie poczynania decydentów monetarnych, choć w wypowiedziach wskazują oni, że optymalne byłoby 50 punktów bazowych, co stanowi obecne konsensus.

