Dziś RPP podejmie kluczową decyzję. Chodzi o stopy procentowe

W środę, 8 października, kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) – a wraz z nim poznamy odpowiedź na kluczowe pytanie, które elektryzuje rynki i kredytobiorców: co dalej ze stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Polsce? Decyzja RPP będzie ogłoszona najprawdopodobniej między godziną 14 a 16.

Jakie były obniżki stóp procentowych NBP w 2025 r?

Prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, Adam Glapiński, konsekwentnie unikał składania zapowiedzi dotyczących przyszłych decyzji.

Podkreślał przy tym, że dotychczasowe obniżki stóp procentowych nie stanowiły żadnego początku nowego cyklu, a miały jedynie charakter dostosowawczy.

W tym roku RPP sięgnęła po taki ruch trzykrotnie:

8 maja o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,

3 lipca o 0,25 pkt proc., do 5 proc.,

4 września o kolejne 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.

Decyzja RPP a prognozy ekonomistów

Decyzja RPP zapadnie lada moment, tymczasem prognozy ekspertów są tym razem wyjątkowo podzielone. Analitycy kreślą skrajnie różne scenariusze – od utrzymania stóp procentowych bez zmian, po kolejną obniżkę jeszcze tej jesieni. Jedni spodziewają się pauzy w październiku i ruchu dopiero w listopadzie, inni są przekonani, że cięcie nastąpi już teraz. Konsensus rynkowy jest wyjątkowo rozmyty: połowa zespołów analitycznych ankietowanych przez „Parkiet” prognozuje decyzję o obniżce w październiku, druga połowa – że RPP zdecyduje się na wstrzymanie.

W jednym eksperci pozostają zgodni: w tym roku stopy procentowe w Polsce jeszcze spadną.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po wrześniowym posiedzeniu Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 4,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 4,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 4,85 proc. w skali rocznej.

