Niebawem obniżki cen na stacjach. Wiadomo, ile będzie kosztowała benzyna

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przewiduje on czasowe obniżenie do zera stawek VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. O ile w związku z tym mogą spaść ceny?

– Najbardziej zauważalną obniżką cen będzie ta widziana na stacjach benzynowych. Cena za litr paliwa na początku lutego spadnie mniej więcej do ok. 5 zł. Sytuacja jest trudniejsza na rynku produktów żywnościowych – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

W podobnym tonie wypowiedział się prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Zawsze z panem premierem dotrzymujemy słowa. Pierwsza obniżka miała miejsce trzy tygodnie temu. Stało się to dzięki obniżce akcyzy, ale także dlatego, że kupiliśmy na zapas prawa do emisji CO2. Kolejna obniżka również będzie. To bardzo ważne dla gospodarki – powiedział Obajtek na antenie radiowej „Jedynki”.

Tarcza antyinflacyjna. Czy rząd pomoże przedsiębiorcom?

Piotr Müller został zapytany o to, czy rząd myśli o specjalnej tarczy dla przedsiębiorców, by ich rachunki nie były wyższe o 300-400 proc. Skoro ich koszty pójdą, w związku z drożejącym gazem, tak bardzo w górę, to szybko przełoży się to na ceny dla konsumentów. Tym samym podwyżki w sklepach będą nieuniknione.

– Niestety tutaj mamy związane ręce regulacjami dotyczącymi wspólnego rynku unijnego, bo tego typu działania są niezgodne z taką podstawową zasadą wspólnego rynku i uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami – powiedział Piotr Müller.

Prowadzący rozmowę zauważył, że obniżenie VAT-u to rozwiązanie tymczasowe. Jak zatem sytuacja będzie wyglądać za kilka miesięcy?

– Mam nadzieję, że jesienią przyjdę do studia z dobrą wiadomością, że jest niska inflacja – powiedział Piotr Müller. Dodał, że gdy inflacja będzie niższa, „będziemy stopniowo wracać do poprzedniego poziomu podatków”.

Walka z inflacją. Nie ma planów, by pójść śladem Węgier



W środę węgierski premier Viktor Orban poinformował, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen sześciu rodzajów towarów. Od 1 lutego nie będą mogły kosztować więcej niż kosztowały 15 października. Ograniczenia dotyczą: mąki pszennej, mleka krowiego o 2,8-procentowej zawartości tłuszczu, cukru, oleju słonecznikowego, udźca wieprzowego i filetów z piersi kurczaka.

Rzecznik polskiego rządu został zapytany, czy i u nas taka regulacja jest rozważana. – Takich propozycji nie ma na stole, szukamy rozwiązań obniżających ceny poprzez obniżanie podatków. Chronimy polskie rodziny przez obniżanie podatków – odparł.

