Nadchodzą zmiany w Radzie Polityki Pieniężnej. Wśród sejmowych kandydatów różnica zdań w sprawie przyjęcia euro

Rada Polityki Pieniężnej przejdzie w najbliższym czasie mocne odświeżenie. Z racji tego, że jest to ciało kadencyjne, nadszedł czas na zmiany w jej składzie. Zmieni się aż pięcioro członków. Niedawno Senat zatwierdził swoich kandydatów, a obecnie debatuje nad tym Sejm. Wczoraj odbyło się wysłuchanie przed sejmową komisją finansów. Wśród dwójki kandydatów na to stanowisko pojawiła się duża rozbieżność zdań w kluczowej dla finansów publicznych kwestii.

Różnice zdań w sprawie przyjęcia euro

Kandydatami do RPP z ramienia Sejmu są prof. Elżbieta Ostrowska i Wojciech Janczyk. Oboje odpowiadali wczoraj na pytania członków sejmowej komisji finansów. Jedno z nich dotyczyło przyjęcia euro w Polsce. Okazało się, że w tej kwestii kandydaci nie są zgodni.

– Dla mnie jest istotne, aby nasz kraj funkcjonował w Unii Europejskiej i wejście do strefy euro miałoby dużo pozytywnych rezultatów, nie tylko w punktu widzenia gospodarczego, ale także z punktu widzenia obywatela, choćby w kwestii turystyki czy kosztów transakcyjnych – odpowiedziała prof. Elżbieta Ostrowska. – Jeżeli chodzi o wejście do strefy euro – jeśli chodzi o moje zdanie: na pewno kiedyś nadejdzie taki czas. Ale czy w tym momencie, czy za rok, czy za miesiąc – nie podejmuję się udzielić takiej odpowiedzi – dodała.

Odmienne zdanie miał drugi z proponowanych przez Sejm kandydatów – Wojciech Janczyk. – Potrafię sobie wyobrazić sytuację, kiedy w najbliższych kilku latach – czyli może w ramach [sześcioletniej] kadencji powoływanej obecnie RPP – te kryteria mogłyby być spełnione. Ale ja osobiście uważam, że korzyści wynikające z posiadania własnej polityki pieniężnej są nie do zaprzeczenia – powiedział. – Trudno mi wyobrazić sobie, żeby Polska miała w najbliższym czasie wejść do strefy euro – a to z jednego powodu: posiadanie własnego banku centralnego i własnej polityki pieniężnej daje pewne możliwości szacowania naszej pracy i konkurencyjności w ramach UE, w ramach, które pozwalają na generowanie dobrych warunków do eksportu – dodał.

Koniec kadencji członków RPP

Kandydatura Ostrowskiej – oraz Wojciecha Janczyka – na członków RPP z ramienia Sejmu znalazła się w porządku obrad posiedzenia Izby w dniach 26-27 stycznia. 9 lutego br. kończy się sześcioletnia kadencja 2 członków RPP powołanych przez Sejm – Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. 30 marca br. kończy się kadencja trzeciego z członków RPP powołanych przez Izbę – Jerzego Żyżyńskiego. Wcześniej w styczniu Senat powołał jako swoich przedstawicieli do RPP Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.

