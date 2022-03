Błaszczak: Kongres USA zgodził się na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams

Kongres Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To kluczowa decyzja, która otwiera drogę do przeprowadzenia transakcji i dozbrojenia Wojska Polskiego w amerykańskie czołgi. MInister Mariusz Błaszczak przyznał, że to najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat.

„Wojsko Polskie się wzmacnia! Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat” – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

W grę wchodzą ogromne pieniądze. Polska na zakup czołgów Abrams ma wydać bowiem około 23,5 mld zł. Do tej pory brakowało jednak ostatecznej zgody Kongresu. 18 lutego wstępną zgodę wydał Departament Stanu. „Bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. To niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych i jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski” - pisał wtedy minister Mariusz Błaszczak.

Pierwsze Abramsy w Polsce jeszcze w 2022 roku?

Minister Mariusz Błaszczak wyrażał wcześniej nadzieję, że pierwsze amerykańskie czołgi trafią do Polski jeszcze w 2022 roku. Abramsy produkowane są przez amerykański General Dynamics od 1980 roku i tego typu czołgów – w różnych wariantach – powstało już ponad 9 tys. sztuk. Wersja M1A2 SEPv3, której 250 modeli trafi do Polski, ma działo o kalibrze 120 mm, moc 1500 koni mechanicznych (może jechać do 67 km/h), waży 54,5 tony.

Polska zwiększa nakłady na obronność

W obliczu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę Sejm niemal jednogłośnie zgodził się, że należy przyspieszyć prace nad ustawą o obronie ojczyzny. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w ramach procesu legislacyjnego powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wicepremier Jarosław Kaczyński podał także inną, kluczową informacje. Chodzi o zwiększenie nakładów finansowych na Wojsko Polskie.

– Główne założenia, z których wyszliśmy tworząc ustawę, to że Polska jest dzisiaj dużo silniejsza niż była przed laty. Mamy przeszło 3 razy większe PKB i dużo większe możliwości gospodarcze. Musimy wychodzić z tego poczucia mikromanii narodowej – powiedział 3 marca wicepremier Jarosław Kaczyński.

– Musimy znacznie zwiększyć nakłady na obronność, tak aby Wojsko Polskie miało jeszcze większy potencjał odstraszania. Dlatego podjęliśmy decyzję, że wydatki obronne osiągną poziom nie 2,5 PKB, jak było zakładane wcześniej a 3 proc. PKB już w 2023 roku – dodał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

