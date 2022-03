Rzecznik rządu o polskich sankcjach na Rosję. Możliwa blokada importu węgla

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował we wtorek o przyjęciu przez rząd wniosku o skierowaniu do Rosji noty dyplomatycznej na temat wycofania zgody na związanie Polski umowy z Rosją z 1992 roku w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Umowa – jak przypomniał rzecznik rządu – nie weszła w życie, natomiast w każdej chwili mogło dojść do finalizacji przepisów ze strony rosyjskiej.

Mueller poinformował też o przyjęciu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji w Ukrainie. Zawiera on pakiet działań, które – jak powiedział rzecznik – rozszerzają możliwości sankcyjne na Rosję poziomie krajowym. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu.

Blokada majątków i importu węgla

– Będziemy blokować majątki podmiotów, które przyczyniają się do wspierania rosyjskiej inwazji – powiedział Mueller. – Rozszerzamy przepisy krajowe w zakresie mrożenia majątków, idąc dalej niż dotychczas przyjęte sankcje unijne. Listę i stosowne decyzje będzie wydawał minister spraw wewnętrznych – dodał.

Projekt ustawy zakłada również możliwość blokady na poziomie krajowej importu węgla z Rosji. – Z żalem stwierdzam, że Unia Europejska nie zdecydowała się na takie działania. Nie możemy dłużej czekać na decyzje UE – powiedział rzecznik rządu.

