Szef Banku Światowego zapowiedział 1,5 mld dolarów wsparcia dla Ukrainy

Prezes Banku Światowego David Malpass złożył wizytę w Polsce. W poniedziałek spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, z kolei dziś z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. To pierwsza wizyta szefa Banku Światowego w Polsce od 2009 roku. Po spotkaniu z prezydentem stolicy Malpass poinformował o finansowym wsparciu na rzecz Ukrainy. – Mam dobre wiadomości dla Ukrainy. Zaaprobowaliśmy właśnie nowe duże pakiety finansowania, w związku z tym, ze Ukraina ponosi teraz ogromne wydatki. Połączyliśmy 19 instrumentów finansowych, które pozwolą na opłacenie pensji i emerytur pracowników szpitali, jak również pozwolą na złagodzenie części obciążeń fiskalnych. Łącznie będzie to kwota około 1,5 miliarda dolarów – powiedział prezes Banku Światowego. Malpass wyraził podziw dla polskich samorządów i ich włodarzy, a także wszystkich Polaków, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy. – Chciałbym wyrazić podziw dla polskich miast, samorządów, burmistrzów i prezydentów miast, a także wszystkich Polaków, którzy przyjmują do siebie uchodźców i którzy najlepiej rozumieją, na czym polega pomoc i jak należy jej udzielić. Miasta te ponoszą ogromne ciężary związane z przyjmowaniem uchodźców – podkreślił szef Banku Światowego. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie „Bank Światowy zawsze staje na wysokości zadania” Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że Bank Światowy to "organizacja, która zawsze staje na wysokości zadania, zawsze pomaga". – Przede wszystkim jest też w stanie dzielić się z nami swoim doświadczeniami, danymi na temat tego kryzysu który dzisiaj jest naszym udziałem. Te doświadczenia są dla nas niesłychanie istotne dlatego, że to są doświadczenia, które nie mówią tylko o pomocy w dniu dzisiejszym, ale budowaniu strategii na przyszłość – powiedział prezydent stolicy. – Strategii jeśli chodzi o miejsca zamieszkania dla uchodźców, potrzeby edukacyjne, pomoc miastom, żeby wszystkie usługi, które miasta świadczą mogły dalej pozostawać na jak najwyższym poziomie – dodał. Czytaj też:

