Rekordowa inflacja w Wielkiej Brytanii. W kwietniu dojdą podwyżki za energię

W Polsce inflacja od kilku miesięcy wyznacza nowe rekordy. W kwietniu przebiła poziom 10 proc. i szybuje w kierunku 11 proc. Inne państwa europejskie również mierzą się z drożyzną. Inflacja w Wielkiej Brytanii jest na najwyższym poziomie od 1992 roku. Brytyjski urząd statystyczny ONS poinformował, że w maju wyniosła 7 proc. Miesiąc wcześniej wzrost cen wyniósł 6,2 proc. Najnowszy odczyt zaniepokoił ekonomistów, którzy spodziewali się, że wyniesie 6,7 proc.

Zasadniczy wpływ na poziom inflacji miały drożejące na całym świecie paliwa – galopujące ceny na stacjach paliw są jednym ze skutków wojny na Ukrainie. ONS wskazuje, że średnia cena litra paliwa w marcu była o 12,6 pensa wyższa niż w lutym. Takie statystyki prowadzone są przez urząd od 1990 roku i do tej pory ceny nigdy nie były tak wysokie.

Brytyjscy ekonomiści nie mają złudzeń – w kwietniu inflacja nie zacznie spadać. Na jeszcze wyższym odczycie zaważą podwyżki cen energii, które zaczną obowiązywać w kwietniu. Wkrótce rachunki z prąd wzrosną o ponad 50 proc.

Rachunki za prąd wyższe o kilkadziesiąt funtów miesięcznie

W związku z rosnącymi cenami hurtowymi gazu, który wykorzystywany jest również do produkcji prądu, regulator systemu energetycznego Ofgem ogłosił przez kilkunastoma tygodniami podwyżki limitów cenowych (taryf) na energię elektryczną. Od kwietnia maksymalny poziom cenowy dla zwyklej taryfy dla odbiorców indywidualnych wzrośnie z 1277 do 1971 funtów rocznie. Dotknie to ok. 18 mln gospodarstw domowych. Odbiorcy opłacający rachunki z góry zapłacą nie 1309 funtów, lecz 2017 funtów rocznie. To druga podwyżka w ostatnich miesiącach: w październiku 2021 r. taryfy wzrosły o 12 proc.

Brytyjscy analitycy szacują, że ceny energii zaczną spadać wiosną 2023 roku.

