Od maja 500 plus dla ukraińskich dzieci. Wiemy, ile napłynęło wniosków

Od maja z programu 500 plus będą mogły skorzystać również ukraińskie rodziny, które uciekły do Polski przed wojną (wczoraj minęło dziewięć tygodni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji). Obsługujący od początku tego roku program Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wcześniej zajmowały się tym gminy) informuje, że do tej pory przyjął niemal 318 tys. wniosków o świadczenie ze strony obywateli Ukrainy. Otrzyma je prawie pół miliona ukraińskich dzieci.

– Odkąd na platformie usług elektronicznych ZUS udostępniliśmy możliwość składania wniosków o 500+ po ukraińsku, zarejestrowaliśmy około 318 tys. wniosków o to świadczenie, obejmujących około 487 tys. dzieci – informuje ZUS.





ZUS podkreśla, że wnioski dotyczą obecnego okresu rozliczeniowego (obowiązuje do 31 maja), jak również kolejnego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do końca maja 2023 roku. Obywatele Ukrainy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, w dalszym ciągu mogą to zrobić. Ze świadczenie mogą skorzystać rodziny, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym, uzyskały numer PESEL, założyły w Polsce rachunek bankowy i mają polski numer telefonu.

Z szacunków przytoczonych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że miesięczny koszt 500 plus dla dzieci z Ukrainy to ok. 250 mln zł. Łączny koszt tej formy wsparcia przez cały okres jego świadczenia (czyli do maja przyszłego roku) wyniesie ok. 3 mld zł.

Nie tylko 500 plus

Poza 500 plus, ukraińskie rodziny przebywające w Polsce mają również możliwość skorzystania z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jak już informowaliśmy wnioski w tej sprawie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można składać od 23 kwietnia.

ZUS przypomina, że rodzinny kapitał opiekuńczy przyznawany jest niezależnie od dochodu rodziny. Wynosi on do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie – rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.







