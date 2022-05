Ceny zagranicznych wyjazdów rosną co tydzień o 30-60 złotych

– Wszyscy, którzy kupili wakacje do końca lutego, wygrali. Dlatego zawsze zachęcamy do wczesnej rezerwacji. Ceny od lutego wzrosły już o 15 proc., a w porównaniu do ubiegłego roku aż o 25 proc. Za tygodniowy wyjazd trzeba zapłacić około 700 zł więcej. Za czteroosobową rodzinę wychodzi 2,8 tys. zł. Jest bardzo drogo. Będzie jeszcze drożej – powiedział w rozmowie z serwisem Business Insider Polska Marcin Dymnicki, prezes TUI Poland.

Prognozy do kosza. Biura dokładają do części wyjazdów

Przyznał, że organizatorzy wycieczek najwięcej wątpliwości co do tego, jak może wyglądać rynek turystyczny w te wakacje, mieli zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Przede wszystkim momentalnie spadło zainteresowanie Polaków wakacjami – dominował strach przed tym, czy Polska nie jest bezpośrednio zagrożona agresją Władimira Putina, a to nie zachęcało do planowania podróży.Kierowcy pamiętają, że po 24 lutego bardzo wzrosły ceny paliwa i nie ominęło to paliwa lotniczego. – W związku z tym, że 90 proc. wszystkich wydatków jako biuro podróży płacimy w dolarach i euro, w ciągu tygodnia znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości – nasze koszty w tym czasie wzrosły o 10 proc. – powiedział Dymnicki

Przyznał, że wiele wyjazdów, które wykupili turyści, dla biur podróży będzie deficytowych.

– Otwierając nowy sezon do sprzedaży, zawsze zakładamy jakieś ceny paliwa czy walut. W normalnych czasach zabezpieczamy je na rynkach finansowych, ale nasza branża została na tyle mocno poturbowana przez pandemię, że banki wymagają zbyt dużych zabezpieczeń. Dlatego obecnie kupujemy je dopiero w trakcie sezonu. A to oznacza, że wszystkie wakacyjne oferty, które sprzedaliśmy do końca lutego, myśląc, że mamy na tym jakiś zysk, są nierentowne i przyniosą nam stratę. Nasze prognozy trafiły do kosza – powiedział.

