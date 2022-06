Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Znamy prognozy ekspertów

Prawdopodobnie ok. 16.00 poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej wysokości stóp procentowych. Przypomnijmy, że przed miesiącem RPP zdecydowała o ósmej z rzędu podwyżce stóp procentowych, tym razem o 0,75 pkt. proc. Tym samym główna stopa referencyjna osiągnęła poziom 5,25 proc.

Podobna decyzja spodziewana jest w dniu dzisiejszym. Przypomnijmy, że już dzień po ostatniej podwyżce stóp prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział dalsze działania w tym kierunku.

– Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe od kilku miesięcy. Będziemy to robić nadal, aż osiągniemy pewność, że inflacja się obniży, aż osiągniemy pewność, że trwale się ona obniży – powiedział Glapiński. – Nadejdzie czas obniżania stóp, ale w tej chwili priorytetem jest obniżanie inflacji – dodał.

Prognozy ekspertów

Jakie podwyżki stóp procentowych należy się dziś spodziewać? – Historia cyklu podwyżek stóp, w którym jesteśmy, była bardzo nierówna (mieliśmy 40pb, 50pb, 75pb, 100pb w dość losowym układzie). Wygląda na to, że takim „neutralnym/miarowym” krokiem jest 50pb i w tę stronę wyginają się dziś też ryzyka dla naszej prognozy. Natomiast w dalszym ciągu wariantem bazowym jest +75pb. – podkreślają ekonomiści mBanku.

– RPP zapewne widzi, że gospodarka delikatnie zwalnia, ale nie nadmiernie. RPP widzi też szybko rosnącą inflację i rozgrzany rynek pracy (to pewnie utrzyma się dłużej niż samo tempo wzrostu PKB). Tym samym decydenci dojdą naszym zdaniem do wniosku, że nie ma na co czekać, bo 5,25 proc. nie stabilizuje inflacji w celu w zasadzie w żadnym horyzoncie projekcji inflacyjnej – dodają.

Z kolei ekonomiści PKP BP po ostatnim odczycie dotyczącym inflacji w Polsce (13,9 proc. rok do roku) wskazywali, że Rada Polityki Pieniężnej może zareagować na ten dane "kolejną, dużą podwyżką stóp", rzędu 75-100 punktów bazowych. Podwyższenia stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych spodziewają się również Goldman Sachs, czy BNP Paribas.

Czytaj też:

Ukraina ma najwyższe stopy procentowe w Europie. Bank centralny podjął trudną decyzję