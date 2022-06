Nasi sąsiedzi też zmagają się z rekordową inflacją. Zdecydowano się na radykalny krok

Nie tylko Polska zmaga się z najwyższą inflacją od ponad 20 lat. Marne to pocieszenie, ale jeszcze gorzej wygląda sytuacja pod tym względem u naszych południowych sąsiadów. Z danych przedstawionych przez odpowiednik naszego GUS-u wynika, że wskaźnik inflacji konsumenckiej w Czechach osiągnął w maju poziom 16 proc. rok do roku, wobec 14,2 proc. w kwietniu. Tymczasem w Polsce inflacja to niecałe 14 proc.

Ostatnie dane dotyczące inflacji w Czechach zaskoczyły ekspertów i tamtejszy bank centralny, który jeszcze niedawno prognozował, że szczyt inflacji wyniesie maksymalnie 15 proc. Nie tylko analitycy spodziewali się mocnej reakcji banku na najnowsze dane, ale chyba nie aż tak mocnej.

Najwyższa podwyżka od 25 lat

Narodowy Bank Czech zdecydował w środę o podwyżce stóp procentowych aż o 1,25 pkt proc. (miesiąc wcześniej podniesiono stopy o 0,75 proc.). Tymczasem większość ekonomistów spodziewała się co najwyżej podwyżki o jeden punkt procentowy. Podwyżka stóp procentowych o 1,25 pkt proc. to – jak przypomina Business Insider Polska – najwyższa podwyżka w czeskiej historii od grudnia 1997 roku, kiedy stopy poszły w górę o aż 3,7 pkt. proc.

Tym samym główna stopa dwutygodniowa repo wynosić będzie teraz 7 proc. Dla porównania stopa referencyjna w Polsce wynosi po niedawnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej 6 proc. (RPP podniosła stopy o 0,75 pkt proc.).

Poza Czechami wyższe stopy procentowe od Polski mają obecnie w Europie: Ukraina, Mołdawia, Turcja, Białoruś, i Rosja. Z kolei niższe stopy procentowe od naszego kraju – mimo wyższej inflacji – mają: Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Estonia.

