Dzień Pracoholika. Coraz dłużej pracujemy po godzinach i to za darmo

W wigilię Dnia Pracoholika poznaliśmy wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby raportu firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Kiedy możemy mówić o pracoholizmie? Według twórców raportu, gdy „zaburzona jest równowaga między pracą a innymi sferami życia człowieka”.

Z raportu wynika, że z roku na rok coraz dłużej wykonujemy swoje obowiązki „po godzinach”, nie otrzymując za to dodatkowego wynagrodzenia. W bieżącym roku jest to tygodniowo średnio 5 h 48 minut, podczas gdy w poprzedniej edycji badania Polacy pracowali za darmo średnio 5h 30 minut.

1/3 Polaków chce dłużej pracować, ale za dodatkową płacę

25 proc. polskich pracowników pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia od 6 do 10 godzin tygodniowo. Co trzeci pracujący deklaruje gotowość do tego, by pracować więcej godzin i dni w tygodniu, jeżeli będzie się to wiązało z dodatkową płacą. W skali globalnej – jak pokazuje raport ADP – pracownicy każdego tygodnia wykonują średnio prawie ponad 8h 30 minut dodatkowej pracy. Średnia europejska jest nieco niższa i wynosi 7h 45 minut.

Twórcy badania zwracają uwagę, że okres pandemii – gdy wielu z nas pracowało w domu – spowodował, że odbieranie telefonów czy pisanie maili poza godzinami pracy zaczęliśmy uznawać za coś normalnego.

– Jednak nadgodziny nie przekładają się na wydajność pracowników. Praca poza wyznaczonymi godzinami prowadzi do chronicznego zmęczenia, wyższego poziomu stresu czy niechęci do wykonywania swoich obowiązków. Przepracowany pracownik znacznie szybciej przestanie odczuwać satysfakcję ze swojej pracy – komentuje Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska, Anna Barbachowska.

– Niektórzy pracownicy w obawie o swoje zatrudnienie lub z powodu nakładanej na nich presji lub chęci sprostania oczekiwaniom swoich przełożonych spędzają w firmie więcej czasu niż wynika to z ich kontraktu. Takie zachowania nie powinny jednak być akceptowane – dodaje.

Z przeprowadzonego niedługo przed wybuchem pandemii badania CBOS wynika, że zagrożenie pracoholizmem dotyczy ponad 2,5 mln Polaków. Na uzależnienie od pracy najbardziej narażeni są zwłaszcza młodzi ludzie w grupie wiekowej 25-44 lat.

